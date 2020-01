La société de lancement chinoise Galactic Energy lève 21,5 millions de dollars

HELSINKI – La société chinoise de lancement d’espace privé Galactic Energy a levé 21,5 millions de dollars pour le développement et le lancement de nouvelles fusées.

Le tour était mené par Puhua Capital et Huaqiang Capital avec six autres investisseurs. Le financement a été obtenu en octobre et annoncé par Galactic Energy fin décembre (chinois). Les fonds seront utilisés pour le premier lancement de la fusée solide Ceres-1 au premier semestre 2020.

Ceres-1 comprendra trois étages solides utilisant du carburant polybutadiène à terminaison hydroxyle et un étage supérieur propulseur liquide. Le lanceur sera capable de transporter une charge utile de 350 kilogrammes sur une orbite terrestre basse.

Les essais au feu à chaud des moteurs pour les première, deuxième et troisième étapes ont été effectués avec succès, ce dernier ayant eu lieu en décembre. Le premier lancement de Ceres-1 a été annoncé plus tôt comme prévu pour mars 2020, les clients étant censés être réservés pour le lancement.

Comme un certain nombre d’autres startups chinoises de lanceurs, Galactic Energy commence avec des fusées solides mais cherche également à développer des lanceurs à propergol liquide plus grands et plus complexes.

Une partie des nouveaux fonds ira également au développement du lanceur de kérosène et d’oxygène liquide Pallas-1. Le lanceur partiellement réutilisable sera capable de lancer quatre tonnes métriques en LEO ou deux tonnes en SSO.

La société affirme avoir développé des conceptions innovantes pour réduire les coûts et permettre de multiples réutilisations du moteur Pallas-1 kerolox. Un vol d’essai est actuellement prévu pour la fin de 2022. Les lanceurs Ceres et Pallas portent le nom des premier et troisième corps les plus massifs de la ceinture d’astéroïdes.

Galactic Energy, nom complet Beijing Xinghe Dongli Space Technology Co. Ltd., a été créée en février 2018. La société affirme qu’elle a levé au total 43 millions de dollars (300 millions de yuans).

Les sociétés de lancement privées chinoises Landspace, OneSpace et iSpace ont toutes lancé des fusées solides à portance légère. Seul iSpace Hyperbola-1, lancé en juillet 2019, a réussi à placer un satellite en orbite.

Landspace et iSpace développent, comme Galactic Energy, des lanceurs à propergol liquide à portance moyenne. L’ancien couple travaille sur des moteurs à oxygène liquide méthane-liquide pour alimenter leurs nouvelles fusées, dont le lancement est prévu en 2021. Landspace a récemment levé 71 millions de dollars pour financer son lanceur Zhuque-2.

Les lancements privés et les petites entreprises de satellites se sont multipliés depuis 2014, lorsque le gouvernement central a ouvert des segments du secteur spatial à des investissements extérieurs. La publication chinoise Future Aerospace a indiqué qu’il y avait 141 entreprises aérospatiales commerciales enregistrées en Chine à la fin de 2018.

La Chine prévoit une activité de lancement record

La mission Ceres-1 sera l’une des nombreuses lancements prévus par des acteurs privés et commerciaux en 2020. Ces missions compléteront une année record prévue pour les fusées chinoises Longue Marche.

La firme privée iSpace devrait suivre avec de nouveaux lancements de fusées solides Hyperbola-1 tandis que le concurrent OneSpace vise à revenir sur le terrain en 2020.

China Rocket Co. Ltd, une entreprise dérivée de la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), poursuit le développement des fusées solides Jielong (Smart Dragon). Une mission de suivi Jielong-1 et un premier lancement de Jielong-2 sont prévus cette année.

Le fournisseur de services de lancement dérivé appartenant à l’État, Expace, poursuivra le lancement de son Kuaizhou-1A à combustible solide. Il organisera également un premier lancement du lanceur Kuaizhou-11, plus grand et retardé.

Le principal entrepreneur spatial spatial chinois CASC prévoit plus de 40 lancements pour 2020. Les principaux objectifs comprennent des missions de lancement sur Mars, un retour d’échantillons lunaires et des lancements d’essai de trois nouveaux lanceurs.

Le premier lancement chinois a eu lieu lundi soir, quelques heures après que SpaceX ait marqué le premier lancement de l’année dans le monde. Un long mars 3B a transporté le satellite d’essai classé de la technologie TJSW-5 en orbite de transfert géosynchrone depuis Xichang.

À la fin du 11 janvier, un Kuaizhou-1A lancera un satellite de vérification de la technologie 5G pour la société privée Galaxy Space. Le centre de lancement du satellite de Jiuquan dans le désert de Gobi accueillera le lancement. A Long March 2D lancera un certain nombre de charges utiles de télédétection à la fin du 14 janvier.

La Chine a été le pays le plus actif en termes de lancements orbitaux pour la première fois en 2018, lançant un record national 39 fois. L’année dernière, il a de nouveau dominé le classement avec 34 lancements, dont deux échecs.