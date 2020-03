La sonde astéroïde de la NASA repère un trou noir à 30 000 années-lumière

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a pour mission incroyable d’étudier l’astéroïde Bennu et de renvoyer des échantillons sur Terre. L’équipe ne s’attendait pas à ce qu’OSIRIS-REx contribue également à notre compréhension des trous noirs. Non, Bennu n’a rien à voir avec les trous noirs, mais un instrument à rayons X sur OSIRIS-REx a repéré un trou noir éloigné juste à côté de Bennu lors d’un balayage de routine.

La mission principale d’OSIRIS-REx est de prélever un petit échantillon de régolithe de Bennu et de le renvoyer sur Terre, tout comme la sonde Hayabusa2 du Japon. Ce n’est pas comme si nous sortions tout le temps en orbite autour des astéroïdes, alors la NASA voulait profiter au maximum du voyage en scannant Bennu avec divers instruments scientifiques. L’un d’eux est le spectromètre d’imagerie à rayons X Regolith (REXIS), qui analyse comment la surface de Bennu réfléchit les rayons X et ce que cela nous apprend sur sa composition. Devinez ce qui est très actif dans la partie rayons X du spectre? Oui, des trous noirs.

En novembre 2019, les chercheurs ont noté une petite fusée aux rayons X sur le côté de Bennu. Après un examen plus approfondi, les chercheurs ont confirmé que REXIS avait détecté un binaire de trou noir nouvellement actif à environ 30 000 années-lumière. L’objet est très probablement un système binaire composé d’un trou noir et d’une étoile de séquence principale. Lorsque la matière de l’étoile en orbite tombe dans le disque d’accrétion, elle se réchauffe et libère de l’énergie, principalement sous forme de rayons X.

Le trou noir est connu sous le nom de MAXI J0637-430 car il n’a pas été découvert par OSIRIS-REx – l’explorateur d’astéroïdes de la NASA avait quelques jours de retard pour la fête. Le télescope à rayons X MAXI du Japon à bord de la Station spatiale internationale (ISS) a été le premier à détecter l’éruption aux rayons X du trou noir. Quelques jours plus tard, l’instrument NICER de la NASA sur l’ISS a confirmé la conclusion. Quelques jours plus tard, l’équipe OSIRIS-REx a repéré le MAXI J0637-430 avec REXIS.

L’atmosphère de la Terre bloque la plupart des rayonnements interstellaires, donc le seul moyen de détecter de manière fiable des objets comme le MAXI J0637-430 est dans l’espace. L’ISS et les télescopes orbitaux sont des éléments clés de ces efforts. Cependant, c’est la première fois que nous détectons un trou noir dans l’espace interplanétaire.

La NASA a identifié un endroit où OSIRIS-REx se posera dans les prochains mois pour collecter son échantillon. L’équipe prend son temps pour vérifier le plan avant d’avancer. En cas de succès, OSIRIS-REx ramènera son échantillon sur Terre vers le milieu de 2023.

