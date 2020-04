La sonde astéroïde de la NASA répète son coup le plus dangereux à ce jour – .

La sonde astéroïde OSIRIS-REx de la NASA est sur le point d’effectuer sa manœuvre la plus audacieuse à ce jour.

Lors d’une répétition de la collecte d’échantillons prévue plus tard cette année, le vaisseau spatial effectuera un exercice qui le rapprochera plus que jamais de l’astéroïde Bennu.

Si tout se passe bien, la NASA prévoit d’arracher un échantillon du matériel de Bennu en août.

La sonde astéroïde OSIRIS-REx de la NASA traîne autour de la roche spatiale massive connue sous le nom de Bennu depuis la fin de 2018. Depuis son arrivée, elle a passé beaucoup de temps à examiner l’astéroïde et à renvoyer de magnifiques images de sa surface. Ses observations de l’astéroïde ont aidé la NASA à planifier ce qui sera finalement l’objectif le plus important de toute la mission: obtenir un échantillon de matériel d’astéroïde puis le renvoyer sur Terre.

Maintenant que la date prévue de sa toute première tentative de prélèvement d’échantillons approche à grands pas, l’équipe OSIRIS-REx se prépare à envoyer la sonde sur une piste sèche. C’est une sorte de répétition pour s’assurer que la sonde suit toutes les commandes et le fait en toute sécurité. C’est aussi l’une des choses les plus dangereuses que l’engin spatial aura faites depuis son arrivée à Bennu.

Il n’est pas facile de saisir du matériel dans une roche spatiale à mesure qu’il accélère dans le système solaire, mais OSIRIS-REx s’est placé dans la meilleure position pour le faire. À son arrivée, les images qu’il a renvoyées ont été un peu un choc pour l’équipe scientifique. Il y avait tellement de débris recouvrant l’astéroïde qu’il est rapidement devenu clair que toucher sa surface serait un défi monumental.

Le vaisseau spatial a cartographié la surface de l’astéroïde et, après de nombreuses recherches, la NASA a choisi un emplacement sur le rocher qui, selon elle, offre à la sonde les meilleures chances de succès. La répétition «Checkpoint» sur laquelle la NASA est sur le point d’envoyer OSIRIS-REx le guidera à travers les premières étapes de la manœuvre de prélèvement d’échantillons. Cela comprend des exercices de positionnement et d’orientation ainsi que des tests des systèmes qui le guideront lorsqu’il descend lentement vers l’astéroïde.

«La répétition de Checkpoint permet à l’équipe de s’entraîner à naviguer sur le vaisseau spatial à la fois au départ de l’orbite et aux manœuvres de Checkpoint, et garantit que les systèmes d’imagerie, de navigation et de télémétrie du vaisseau spatial fonctionnent comme prévu pendant la première partie de la séquence de descente», explique la NASA dans un blog. Publier. “La répétition du point de contrôle donne également à l’équipe une chance de confirmer que le système de guidage NIR (Natural Feature Tracking) d’OSIRIS-REx met à jour avec précision la position et la vitesse du vaisseau spatial par rapport à Bennu lorsqu’il descend vers la surface.”

Il descendra vers la roche spatiale, se rapprochant plus qu’il ne l’a jamais été, puis recule une fois qu’il atteint une distance d’environ 75 mètres. Cet exercice donnera à la NASA une bonne idée de la façon dont elle et le vaisseau spatial sont préparés pour exécuter la manœuvre de prélèvement d’échantillons. Si tout se passe comme prévu, la NASA prévoit de procéder à la capture d’échantillons en août.

Source de l’image: NASA / Goddard / University of Arizona

