La souris de jeu Asus Chakram arbore un joystick programmable

La plupart des souris de jeu haut de gamme ont les mêmes fonctionnalités de base comme l’éclairage RVB, un DPI élevé et beaucoup, beaucoup de boutons. Le prochain Asus ROG Chakram a tout cela, mais il vise à se démarquer avec une fonctionnalité que les autres souris n’ont pas: un joystick. Il est programmable et entièrement amovible si vous décidez de ne pas le vouloir sous votre pouce.

Asus a discrètement révélé le ROG Chakram à la fin de l’année dernière, mais cela n’a permis à personne de mettre la main dessus jusqu’au CES la semaine dernière. Il a également confirmé l’expédition pour plus tard ce mois-ci. La ROG Chakram est une souris de jeu pour droitier qui prend en charge Bluetooth, des connexions filaires et un dongle sans fil 2,4 GHz. Le capteur optique fonctionne entre 300 et 16 000 DPI, bien que le bouton du sélecteur DPI se trouve sous la souris. Il y a des banques de LED RVB flanquant les boutons gauche et droit ainsi que la surface intérieure de la molette de défilement – ce ne serait pas jouer sans RVB.

Cet appareil prend en charge la charge Qi sans fil, qui est une norme universelle contrairement aux systèmes de charge sans fil disponibles pour les souris Logitech et Razer. Ainsi, vous pouvez utiliser le même chargeur de charge sans fil pour votre souris que celui que vous utilisez pour votre téléphone. Il dispose également d’un port USB Type-C pour une connectivité filaire et une charge rapide. Encore une fois, cela pourrait être le même chargeur que vous utilisez pour votre téléphone. Asus dit que le ROG Chakram peut se mettre suffisamment en puissance en 15 minutes pour prendre en charge 12 heures de jeu. Une charge complète dure environ 79 heures, soit six jours et demi de jeu.

La prétention à la gloire d’Asus est le joystick, positionné pour le pouce sur le bord de la souris. Il est entièrement programmable et fonctionne en modes analogique ou numérique. Ainsi, vous pouvez l’utiliser comme un d-pad avec quatre boutons pour faire défiler les armes ou jeter un œil dans les coins d’un tireur. En mode analogique, vous pouvez l’utiliser pour regarder autour dans une simulation de vol ou un jeu de course.

Bien qu’il n’obtienne pas autant d’attention que le joystick, le boîtier de commutateur personnalisé d’Asus pourrait être encore plus utile. Vous pouvez retirer les couvercles des boutons gauche et droit pour révéler les commutateurs Omron en dessous. Les commutateurs peuvent être retirés et remplacés par de nouveaux en cas de problème. Cela pourrait permettre à cette souris coûteuse de fonctionner pendant longtemps. Asus prévoit d’expédier le ROG Chakram plus tard ce mois-ci à 150 $.

