La start-up australienne IoT Myriota lève 19 millions de dollars

WASHINGTON – Myriota a annoncé le 6 avril qu’elle avait levé 19,3 millions de dollars pour continuer à développer une constellation d’au moins 25 satellites pour connecter des appareils Internet des objets dans le monde.

Les investisseurs australiens Hostplus et Main Sequence Ventures ont dirigé la série B de Myriota, avec la participation de Boeing HorizonX, In-Q-Tel, Right Click Capital, Singtel Innov8 et le South Australian Venture Capital Fund.

L’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull a également participé à la ronde.

Dans une interview, le PDG de Myriota, Alex Grant, a déclaré que la société avait commencé la collecte de fonds l’année dernière, avant que la pandémie de coronavirus n’affecte les marchés mondiaux.

«Ce fut une grande chance pour nous», a déclaré Grant à SpaceNews. “Cela n’a pas affecté directement notre ronde.”

Fondée en 2015 pour commercialiser des émetteurs de signaux à bande étroite bon marché développés à l’Université d’Australie du Sud, Myriota a levé 37 millions de dollars au total. Grant a déclaré que les systèmes de base de l’entreprise sont basés sur le cloud et que ses services de communication n’ont pas été perturbés par le coronavirus.

La pandémie pourrait cependant retarder Myriota du lancement des trois satellites en cours de construction par Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc. Grant a déclaré que les cubesats 3U étaient à un «stade avancé» de production et devraient être lancés en mission de covoiturage cette année, sauf les retards causés par la pandémie. Il a refusé de nommer les lanceurs.

En l’absence de ses propres satellites, Myriota a relancé son effort de constellation en signant un accord d’achat avec la société canadienne de suivi des navires exactEarth pour acheter des satellites qu’elle utilisait déjà pour les premières offres de services. Myriota a déclaré le 31 mars qu’elle achetait à exactEarth quatre petits satellites (EV-1, EV-6, EV-9 et EV-11), six stations au sol et des licences de spectre associées.

ExactEarth a déclaré que Myriota paiera 600 000 dollars canadiens (421 000 $) pour les actifs, dont 150 000 dollars canadiens en espèces et 450 000 dollars canadiens en actions privilégiées de Myriota.

Peter Mabson, PDG d’exactEarth et président de Myriota, a déclaré que le transfert aide exactEarth car «il atteint plusieurs objectifs stratégiques et financiers alors que nous nous positionnons en ligne avec celui d’une entreprise de services de données pure-play».

Grant a déclaré que l’achat des satellites exactEarth aiderait Myriota à atteindre un taux de revisite horaire – un objectif qui, selon lui, nécessitera 10 satellites. Avec 25 satellites, Myriota pourra revisiter les capteurs IoT toutes les 10 minutes, a-t-il déclaré.

Myriota prend en charge son réseau de stations au sol avec des services de passerelle de KSAT et d’Amazon Web Services, a déclaré Grant.

Myriota a discuté d’un objectif à long terme d’exploitation de 50 satellites, qui, selon Grant, permettrait une connectivité en temps quasi réel. La société n’a cependant pas de calendrier pour atteindre 50 satellites, a-t-il déclaré.

Myriota utilisera son nouveau capital pour financer des satellites supplémentaires et faire passer son effectif d’environ 40 personnes à 80 personnes, a déclaré Grant.