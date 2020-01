La start-up de propulsion satellite Dawn Aerospace développe un petit lanceur

WASHINGTON – Une start-up de propulsion verte avec plus d’un million de dollars de ventes affirme qu’elle gagne du terrain sur le marché des petits satellites tout en finançant son propre petit lanceur.

Dawn Aerospace, basée en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, a lancé son premier système de propulsion en mars sur un cube D-Orbit à bord d’une fusée Vega. Un deuxième devrait être lancé sur un PSLV indien au deuxième trimestre 2020 sur un cubesat pour Hiber, une startup néerlandaise de l’Internet des objets. Dawn Aerospace a également des contrats avec l’Agence spatiale néo-zélandaise et l’US Air Force, a déclaré le PDG de Dawn Aerospace, Jeroen Wink, dans une interview.

Créée fin 2017, Dawn Aerospace a levé un peu plus de 2 millions de dollars. Tuhua Ventures, une entreprise qui investit dans des startups néo-zélandaises, a dirigé le tour de table de l’entreprise en 2018.

“L’idée est de pouvoir commercialiser quelque chose très tôt, pour aider à financer le développement futur de lanceurs”, a déclaré Joshua Rae, qui s’occupe du développement commercial chez Dawn Aerospace. «Les personnes à qui nous vendons de la propulsion seront probablement des clients pour un lancement à long terme.»

Dawn Aerospace commercialise des propulseurs qui utilisent du protoxyde d’azote et du propène au lieu de l’hydrazine. Son propulseur de 5 livres est produit sans composants restreints par le règlement américain sur le trafic international d’armes, selon la société.

Wink a déclaré que Dawn Aerospace avait construit trois systèmes de propulsion prêts pour le vol pour les cubesats en 2019 et huit propulseurs plus grands pour les microsatellites. Cette année, l’entreprise vise à construire 50 propulseurs cubesat et 100 propulseurs microsat, a-t-il déclaré.

Dawn Aerospace utilise les revenus de ces ventes pour développer un système de fusée lancé par drone. Wink a déclaré que le drone réutilisable ferait voler des charges utiles à mi-chemin dans l’espace, après quoi une fusée à deux étages consommable sauterait “plusieurs centaines de kilogrammes” en orbite terrestre basse.

Dawn Aerospace n’a pas encore déterminé la masse que son futur système de lancement pourra transporter, a déclaré Wink. La compagnie prévoit de réaliser un vol suborbitale cette année, dans l’espoir de faire mûrir la technologie du lanceur et de créer une source de revenus supplémentaire en portant les charges utiles à la microgravité, ont-ils déclaré avec Rae.

Le système de lancement orbital de la société est à au moins quatre ans de vol, a déclaré Wink.

“Ce que nous voulons vraiment, c’est appliquer le modèle de l’aviation au transport spatial”, a-t-il déclaré. «Une partie de cela ne nécessite pas beaucoup d’infrastructures au sol. Nous voulons être aussi flexibles que possible, décoller de n’importe où dans le monde. »

Dawn Aerospace n’est pas le seul à planifier un système de fusée à lancement aérien. Virgin Orbit annonce le lancement de LauncherOne avec son Boeing 747 modifié au début de l’année, et Huntsville, en Alabama, la startup Aevum prévoit un premier lancement à l’aide d’un drone en 2021.

Wink a déclaré que l’équipe fondatrice de Dawn Aerospace s’était réunie en 2010 alors qu’elle travaillait sur des fusées suborbitales à l’Université de technologie de Delft. Ce travail leur a donné une expérience maintenant mise à profit pour construire un système de lancement commercial.

Le personnel néo-zélandais de Dawn Aerospace s’occupe du développement de la cellule du lanceur, de l’assemblage de propulsion dans l’espace, de la vérification et de la validation et de la plupart des activités commerciales, a déclaré Wink. La propulsion des lanceurs et l’avionique sont en cours de développement en Nouvelle-Zélande, où des vols d’essai sont prévus, a-t-il déclaré.

Wink a déclaré que Dawn Aerospace travaillait à la clôture d’un cycle de série A de 10 millions de dollars au deuxième trimestre 2020. Il a déclaré que des discussions sur les ports spatiaux étaient également en cours avec des aéroports en Nouvelle-Zélande et en Allemagne.

Rae a déclaré que Dawn Aerospace prévoyait d’ouvrir un bureau aux États-Unis et d’y constituer une équipe de vente. La société compte aujourd’hui 25 personnes, a déclaré Wink.

Pour la propulsion par satellite, Dawn Aerospace utilise une combinaison de technologies commerciales standard et de pièces imprimées en 3D personnalisées, a déclaré Wink. Il a déclaré que Dawn Aerospace peut fournir des systèmes de propulsion pour les gros satellites en augmentant le nombre de propulseurs, mais que cette méthode perd de son efficacité à mesure que les satellites se développent dans la gamme de plusieurs tonnes.