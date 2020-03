La startup Megaconstellation lève 110 millions de dollars pour connecter des smartphones via satellite

WASHINGTON – Le géant japonais des achats en ligne Rakuten et le leader mondial des télécommunications Vodafone ont mené un investissement de 110 millions de dollars dans une start-up américaine qui prévoit de créer un réseau cellulaire à large bande avec une constellation de centaines de satellites qui se connecteraient directement aux smartphones des gens.

AST & Science, basée à Midland, au Texas, a levé 128 millions de dollars au total pour sa constellation, appelée SpaceMobile. La société aura besoin de plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires pour générer des revenus, selon le fondateur d’AST & Science, Abel Avellan, un entrepreneur vétéran des télécommunications par satellite qui a investi une partie de son argent dans la série B annoncée le 3 mars.

Parmi les autres investisseurs figurent la branche d’investissement de Samsung, Samsung Next, l’American Tower Corporation et la société de médias et d’immobilier Cisneros.

Avellan a déclaré qu’AST & Science a déjà commencé la production en interne de ses premiers satellites et a commencé à discuter avec les fournisseurs de lancement.

AST & Science construit ses satellites dans une installation de 85 000 pieds carrés au Midland Air and Space Port dans l’ouest du Texas. NanoAvionics, un constructeur de cubesat lituanien soutenu par AST & Science et dirigé par Avellan, aidera à construire la constellation SpaceMobile, a-t-il déclaré.

En 2018, AST & Science a acquis une participation majoritaire dans NanoAvionics et Avellan est devenu président du conseil d’administration. Avellan a créé AST & Science fin 2016, peu de temps après avoir quitté Emerging Markets Communications, une société que Global Entertainment a achetée cette année-là pour 550 millions de dollars.

La priorité immédiate d’AST & Science est de commencer à générer des revenus au cours des prochaines années avec des satellites en orbite terrestre basse numérotés dans les «années vingt» en orbite équatoriale, a déclaré Avellan. Le financement complet de ces satellites nécessitera des investissements supplémentaires qui, selon Avellan, consisteront en fonds propres et en dettes. Il a refusé de partager le coût de la constellation mondiale complète.

AST & Science rejoint la start-up rivale Lynk Global dans le but de déployer une constellation de satellites qui transmet la connectivité directement aux téléphones cellulaires. Lynk, basée à Falls Church, en Virginie, a levé 12 millions de dollars l’an dernier pour lancer une constellation de milliers de satellites avec une constellation initiale de 30 satellites. Lynk teste actuellement une charge utile de communications sur le remorqueur cargo Northrop Grumman Cygnus qui a reçu la permission de la FCC cette semaine pour rester en orbite jusqu’au 2 avril.

Le nanosatellite de démonstration d’AST & Science, Bluewalker-1, a été lancé sur une fusée PSLV indienne en avril dernier. Construit par NanoAvionics, Bluewalker-1 a prouvé qu’il pouvait se connecter directement aux téléphones portables, a déclaré Avellan.

Pour sa constellation opérationnelle, AST & Science a besoin de satellites beaucoup plus gros. Ils seront plus grands que les satellites de téléphonie mobile et de données Iridium Next de 860 kilogrammes, a déclaré Avellan. Chaque satellite SpaceMobile sera composé de modules identiques reliés entre eux, réduisant les coûts de fabrication, a-t-il déclaré.

SpaceMobile comblera les lacunes de couverture que les opérateurs de réseaux mobiles ont hors de portée de leurs tours cellulaires, a déclaré Avellan. Il a estimé que le marché se compose d’environ cinq milliards de personnes qui entrent et sortent régulièrement de la couverture cellulaire.

Vodafone et Rakuten sont les clients cibles d’AST & Science pour SpaceMobile, a déclaré Avellan. Vodafone compte plus de 600 millions d’abonnés mobiles dans 24 pays et Rakuten se prépare à lancer son propre réseau mobile à travers le Japon au cours des prochains mois. Les deux investisseurs ont présenté SpaceMobile comme un système prometteur.

“Nous pensons que SpaceMobile est idéalement placé pour fournir une couverture mobile universelle, améliorant encore notre réseau leader en Europe et en Afrique – en particulier dans les zones rurales et lors d’une catastrophe naturelle ou humanitaire – pour les clients sur leurs smartphones existants”, a déclaré Nick Read, PDG du groupe Vodafone. une déclaration.

Vodafone a déclaré qu’il fournirait une expertise technique, opérationnelle et réglementaire pour le déploiement mondial de SpaceMobile.

“L’entreprise SpaceMobile d’AST & Science nous convient parfaitement”, a déclaré Mickey Mikitani, président-directeur général de Rakuten Inc. «Notre investissement fait partie de notre stratégie plus large visant à devenir un opérateur de réseau mobile de premier plan au Japon et un fournisseur mondial de solutions sur les marchés du monde entier.»