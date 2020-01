La startup Skylo cherche à connecter des millions d’appareils, de véhicules et de navires par satellite

SAN FRANCISCO – La startup Skylo est sortie du mode furtif le 21 janvier avec 116 millions de dollars en banque et prévoit de connecter des appareils en transférant des données sur les satellites de communication géostationnaires existants.

“Le principal défi que nous voulions relever était de savoir comment les données allaient être déplacées des machines et des capteurs en dehors des zones où la connectivité existait traditionnellement”, a déclaré Parthsarathi “Parth” Trivedi, cofondateur et PDG de Skylo, à SpaceNews. «Si nous pouvions réduire le coût de la fourniture d’une connectivité omniprésente, abordable et fiable, il y aurait un nombre phénoménal d’applications.»

Skylo a levé 13 millions de dollars dans un cycle d’investissement de série A dirigé par DCM Ventures et Innovation Endeavors avec la participation de Boeing HorizonX et Moore Strategic Ventures. Dans son dernier tour de série B dirigé par SoftBank avec la participation de tous les précédents investisseurs de la firme, Skylo a levé 103 millions de dollars, selon le communiqué de presse de la firme du 21 janvier.

L’entreprise a développé le Skylo Hub, un terminal satellite compact pour connecter des machines au réseau Skylo. Le Hub, qui comprend des capteurs de géolocalisation et d’accélération, fonctionne comme un point d’accès sans fil pour les capteurs à proximité.

Skylo a choisi d’envoyer des données sur des satellites géostationnaires car “attendre une heure ou deux pour les communications n’était pas une solution viable pour plus de la moitié des applications que nous envisagions”, a déclaré Trivedi. «Pour les flottes de camions ou les flottes de bateaux de pêche, les clients avaient besoin d’une connectivité toutes les cinq à 10 minutes.»

Trivedi a refusé de dire quels satellites géostationnaires transportent les communications Skylo. Le communiqué de presse a déclaré que Skylo a développé “une méthode exclusive de transmission efficace des données” qui réduit les coûts d’utilisation des satellites. Skylo prévoit d’attirer des clients en offrant des plans de données à partir de 1 $ par mois.

Skylo a créé sa propre plate-forme de données et sa propre interface de programmation d’applications parce que «nous ne pouvions pas supposer que les clients auraient déjà une solution de bout en bout», a déclaré Trivedi.

Skylo a testé sa technologie sur des appareils, des véhicules et des navires sur les marchés émergents pendant six à neuf mois, a déclaré Trivedi. Par exemple, l’entreprise a connecté des bateaux de pêche indiens à la Garde côtière indienne. Trivedi voit des applications prometteuses pour la technologie des entreprises dans les chemins de fer, le camionnage, l’agriculture, les notifications d’urgence et les transactions financières.

«La technologie par satellite de Skylo crée un moyen abordable de connecter une plus grande partie du monde physique à Internet, même dans les zones reculées», a déclaré Yoshi Segawa, vice-président de SoftBank Group International, dans un communiqué. “La technologie d’antenne de Skylo et l’utilisation du protocole Internet des objets à bande étroite sont révolutionnaires, et nous sommes impatients de travailler avec la société pour développer de nouveaux cas d’utilisation.”

Skylo a été fondée en 2017 par Trivedi, Andrew Nuttall et Andrew Kalman, qui ont également fondé Pumpkin Inc. Skylo a des bureaux à San Mateo, en Californie, à Bangalore, en Inde et à Tel Aviv, en Israël. L’entreprise compte environ 30 employés et connaît une croissance rapide, a déclaré Trivedi.