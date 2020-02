La surveillance de la Force spatiale limitera-t-elle le SDA? Les patrons actuels et anciens offrent des vues contrastées.

MOUNTAIN VIEW, Californie – Les directeurs actuels et anciens de la Space Development Agency (SDA) du Pentagone ont des vues divergentes sur la direction du Congrès pour déplacer le SDA sous la US Space Force.

“Finalement, l’Agence de développement spatial rendra compte à la Force spatiale américaine”, a déclaré le directeur de la SDA, Derek Tournear, le 6 février au SmallSat Symposium. “C’est le plan et ça devrait, non? C’est le but de la mise en place d’une force spatiale américaine. »Il a toutefois ajouté que le calendrier de ce mouvement était important, tout comme s’assurer que SDA maintenait ses« ressources, processus et valeurs ».

Dans la loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2020, le Congrès a ordonné au SDA de faire partie de la Force spatiale au plus tard en 2022.

En discutant de cette décision, Tournear a évoqué «Le dilemme de l’innovateur: quand les nouvelles technologies font échouer les grandes entreprises», un livre de l’ancien professeur de Harvard, Clayton Christiansen.

Comme l’explique le livre, “vous ne pouvez pas créer de perturbation dans une organisation existante qui a ses propres ressources, processus et valeurs parce que celui qui les domine va dominer ce qui se développe”, a déclaré Tournear. «Si vous entrez dans une organisation qui a les mêmes ressources, processus et valeurs [the Air Force Space and Missile Systems Center], cela peut ne pas vous permettre de faire la perturbation nécessaire. Cependant, si elles sont installées dans une telle construction qu’elles sont indépendantes, c’est très bien. “

Lors de la même conférence un jour plus tôt, l’ancien directeur du SDA, Fred Kennedy, partageait une vision différente du mandat du Congrès.

“La Colline a décidé que nous consoliderions toutes ces activités sous une même tête pour éviter la fragmentation et autres”, a déclaré Kennedy. «Ma réflexion sur la consolidation de l’élément perturbateur dans une activité plus large serait un peu comme donner SpaceX à Lockheed.»

Le financement de l’espace militaire est déjà consolidé, a ajouté Kennedy. Le Space and Missile Systems Center dépense environ 7 milliards de dollars par an. Le budget 2020 de SDA est de 125,5 millions de dollars, soit moins de deux pour cent de la taille du budget de SMC.

“Quand quelqu’un parle de consolidation pour l’efficacité, je dirais que c’est déjà consolidé”, a déclaré Kennedy. “S’il s’agit d’une consolidation à d’autres fins, faites-le-moi savoir. Mais la vérité est que SDA est un tout petit chien qui se fait agiter par une très grosse queue. »