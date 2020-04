La technologie de l’œil de l’Air Force pour surveiller le trafic spatial près de la lune

Une équipe de startups spatiales a reçu un contrat de l’Air Force pour développer un concept de collecte et de gestion des renseignements lunaires.

WASHINGTON – Dans le cadre d’un contrat d’innovation pour les petites entreprises de l’US Air Force, une équipe de startups spatiales travaille sur un concept pour collecter et analyser des informations sur les objets et les activités dans l’espace cislunaire près de la lune.

“Il s’agit d’une étude de phase 1 pour enquêter sur la collecte de renseignements en ce qui concerne le domaine lunaire”, a déclaré à SpaceNews Nathan Parrott, directeur de Sabre Astronautics USA.

L'étude est dirigée par Rhea Space Activity, une startup basée à Washington, DC, qui s'est associée à Sabre Astronautics, une société dont le siège est en Australie et dont les opérations sont basées aux États-Unis dans le Colorado. Ils proposeront d'utiliser un portail de connaissance de la situation spatiale en trois dimensions pour suivre les objets et analyser les données. Les sociétés ont annoncé le 6 avril qu'elles avaient remporté un contrat d'étude de 50 000 $ avec l'Air Force pour développer un concept de collecte et de gestion des renseignements lunaires.

Les données sur les objets dans l’espace cislunaire collectées par Rhea Space Activity seront affichées et analysées dans un «cockpit spatial», un outil de contrôle de mission au sol en cours de développement dans le cadre d’un contrat d’innovation pour les petites entreprises de l’Air Force attribué à Sabre Astronautics en 2019.

«Le cockpit spatial utilise des graphiques 3D et des commandes de type jeu pour donner une sensation plus intuitive au domaine spatial», a déclaré Parrott.

Une version commerciale du cockpit spatial est utilisée par les opérateurs de satellites pour surveiller, piloter et diagnostiquer les problèmes des engins spatiaux.

L’Air Force pourrait utiliser le même système pour intégrer l’intelligence lunaire, a déclaré Parrott.

«Le domaine cislunaire devient de plus en plus important pour la sensibilisation au domaine spatial, d’autant plus que le nombre de missions habitées sur la lune commence à augmenter», a-t-il déclaré. «Être en mesure d’assurer la sécurité des vols pour ces missions est une préoccupation cruciale pour la NASA et d’autres.» Le gouvernement a besoin d’outils pour que lorsque les missions sont analysées, elles puissent être rapidement visualisées et examinées, a déclaré Parrott.

Selon la sollicitation de décembre 2019 du programme d’innovation pour les petites entreprises de l’Air Force: «Alors que l’espace au-delà de l’orbite géosynchrone devient plus encombré et compétitif, il est important que l’Air Force étende ses responsabilités en matière de sensibilisation au domaine spatial pour inclure ce nouveau régime. Pour soutenir ce nouveau corpus de travaux, l’Armée de l’Air est à la recherche d’innovations commerciales à l’appui de la sensibilisation au domaine spatial pour les futures opérations cislunaires. »

Sabre Astronautics and Rhea Space Activity achèvera l’étude d’intelligence spatiale cislunaire dans environ trois mois, puis soumettra une proposition de contrat de phase 2 pour commencer à développer la technologie.

«Le but de toute étude de phase 1 est, espérons-le, de la faire progresser vers une phase 2», a déclaré Parrott. “Cela dépendra de l’efficacité de l’étude et de son potentiel à être commercialisé parmi d’autres facteurs.”

Cameo Lance, physicien à Rhea Space Activity, a déclaré que le développement d’une nouvelle discipline du renseignement lunaire est inévitable alors que l’armée américaine cherche à étendre ses capacités au-delà de l’orbite géosynchrone pour rivaliser avec la Chine.

“La mission chinoise Chang’e 4 a réussi à faire atterrir une sonde de l’autre côté de la lune, et la Chine utilise actuellement un satellite de communication au point Terre-Lune L2 pour relayer les communications avec la Terre”, a-t-elle déclaré.

L’intérêt de l’armée américaine dans le domaine lunaire s’étend au-delà de l’Air Force. L’Agence de développement spatial du Pentagone prévoit à long terme de développer des satellites de surveillance pour garder un œil sur l’espace cislunaire.

Parrott a déclaré que l’armée essaie de se préparer à un avenir d’activité spatiale accrue et que ces études aideront à apporter des réponses.

“Dans l’état actuel des choses, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas”, a-t-il déclaré. «Une grande partie de ce projet consiste donc à découvrir qu’il serait important d’un point de vue stratégique et à formuler des recommandations en conséquence.»