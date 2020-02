La Terre a peut-être attrapé une nouvelle lune, et elle est super minuscule – .

Beaucoup de planètes de notre système solaire ont plusieurs lunes, et certaines ont même des dizaines de gros objets qui circulent en orbite autour d’eux. La Terre, en revanche, n’a qu’une seule grande lune. Grâce à sa nature solo, nous l’appelons même simplement «La Lune», ce qui est pratique, mais cela ne signifie pas que d’autres objets naturels ne pourraient pas également être accrochés par la gravité de notre planète, et les chercheurs pensent qu’ils pourraient avoir repéré un «Mini lune» en orbite autour de notre planète.

L’objet de la taille d’une pinte connu sous le nom de 2020 CD3 a été reconnu par le Minor Planet Center après avoir été repéré lors du Catalina Sky Survey dirigé par la NASA. À ce stade, on ne sait pas exactement combien de temps le rocher restera, mais pour l’instant, c’est le plus récent copain de la Terre.

Quand je dis «taille pinte», je le pense vraiment. L’astéroïde est minuscule, et même les estimations supérieures suggèrent que la roche ne fait pas plus de 3,5 mètres de diamètre. C’est un très petit objet, mais il est toujours assez grand pour être repéré par des capteurs au sol et, s’il traîne assez longtemps, il pourrait être qualifié de «mini-lune».

GRANDES NOUVELLES (fil 1/3). La Terre a un nouvel objet capturé temporairement / Mini-lune possible appelée 2020 CD3. Dans la nuit du 15 février, mon coéquipier de Catalina Sky Survey Teddy Pruyne et moi avons trouvé un objet de 20e magnitude. Voici les images de découverte. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

– Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) 26 février 2020

La Terre n’est pas une planète particulièrement immense, mais son attraction gravitationnelle est encore assez forte pour accrocher certains objets lors de leur passage. Souvent, ces objets lancent simplement leur chemin autour de notre planète et reviennent en vitesse dans l’espace, mais de temps en temps ils s’approchent à l’angle juste pour entrer en orbite.

Ces objets constituent rarement une menace pour la Terre, et même si un objet de la taille de 2020 CD3 devait tomber vers la Terre plutôt que de retourner dans l’espace, le frottement avec l’atmosphère terrestre le déchirerait probablement et incinérerait la plupart sinon la totalité de son matériau. . Pour l’instant, nous n’aurons plus qu’à profiter de notre nouveau voisin aussi longtemps qu’il décidera de rester.

Source de l’image: Reid Wiseman / NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

