La Terre était un véritable monde «monde de l’eau» il y a 3 milliards d’années, selon de nouvelles recherches fascinantes – .

Si vous aviez une machine à voyager dans le temps qui vous permettait de naviguer loin dans l’incroyable histoire de la Terre, vous voudriez probablement éviter une fenêtre temporelle il y a environ 3,2 milliards d’années. Si vous décidiez de faire ce voyage, sortir de votre machine à voyager dans le temps vous plongerait directement dans les profondeurs aqueuses, peu importe où vous vous trouviez sur Terre. C’est ce qu’indique une nouvelle étude publiée dans Nature Geoscience, et l’image qu’elle dépeint de la Terre fait partie d’une vaste planète océanique sans continent ni masse terrestre.

Les continents de la Terre sont le résultat d’une caractéristique naturelle de notre planète appelée tectonique des plaques. Des plaques massives de la croûte terrestre “flottent” le long, se déplaçant très lentement mais finissant par entrer en collision, poussant d’énormes quantités de matériaux rocheux au-dessus du niveau de la mer. C’est de cela que les continents sont faits, mais cette nouvelle recherche suggère qu’ils n’étaient pas encore formés il y a 3,2 milliards d’années.

Lorsque la Terre était encore jeune, elle était recouverte de magma, qui serait commun aux nouvelles planètes encore en croissance. Comme le note LiveScience, les chercheurs de cette étude particulière ont examiné des morceaux du plancher océanique datant de milliards d’années, déterminant finalement que lorsque la Terre a commencé à recueillir l’eau qui est devenue ses océans, sa surface était encore rouge. Leurs conclusions sont basées sur la quantité d’un certain isotope de l’oxygène présent pendant cette période.

Il est largement admis que l’eau de la Terre est arrivée par le biais de comètes et d’autres corps glacés qui se sont écrasés sur notre planète sur une très longue période. Il s’est lentement construit, pensent les chercheurs, formant un océan singulier et massif couvrant la roche incroyablement chaude en dessous. Le processus de refroidissement qui a créé la croûte terrestre et déclenché le mouvement des plaques ne s’est pas produit du jour au lendemain, ce qui signifie que pendant longtemps notre planète n’a été qu’une grosse boule de rien d’autre que de l’eau.

Si les chercheurs ont raison, ces résultats offrent des informations intéressantes sur les premiers jours de l’eau sur Terre, tout en révélant que la terre sèche et une véritable «croûte» n’étaient présentes que quelque temps après 3,2 milliards d’années.

Source de l’image: Reid Wiseman / NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.