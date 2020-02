La vidéo 8K sur le Galaxy S20 consomme 600 Mo par minute

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Vous pouvez acheter un téléviseur 8K maintenant, pas que vous le deviez. Même si vous ignorez nos conseils et dépensez beaucoup d’argent sur un panneau 8K, il n’y a pas beaucoup de contenu disponible en 8K. Vous pouvez cependant utiliser le prochain Galaxy S20 pour enregistrer votre propre vidéo 8K. Ne vous attendez pas à enregistrer un film entier – une seule minute de vidéo 8K sur le Galaxy S20 engloutira 600 Mo de stockage.

Samsung a révisé la configuration de la caméra sur la nouvelle famille Galaxy S20. Les trois versions de l’appareil ont au moins trois capteurs de caméra à l’arrière avec un tireur principal 12MP sur le modèle de base et S20 +. Le S20 Ultra passe à un capteur primaire 108MP. Les trois appareils ont également un téléobjectif (en fait juste un recadrage numérique haute résolution) et des appareils photo ultra-larges.

Le nouveau matériel à l’intérieur du Galaxy S20 permet aux téléphones de capturer des vidéos 8K avec l’appareil photo principal (pas la caméra selfie). Selon un nouveau rapport de SamMobile, vous n’obtiendrez pas beaucoup de vidéo 8K avant que le téléphone commence à manquer d’espace (600 Mo / minute soit ~ 36 Go par heure). Les téléphones commencent à 128 Go d’espace, et une grande partie de cela ira au système et aux applications installées. À 600 Mo par minute, vous voudrez probablement choisir les modèles 256 Go ou 512 Go si vous voulez la meilleure expérience. Les téléphones prennent également en charge les cartes microSD, vous pouvez donc ajouter jusqu’à 1 To de stockage pour tous vos besoins vidéo.

Même si vous obtenez le plus de stockage possible, Samsung limite le Galaxy S20 à seulement 5 minutes d’enregistrement 8K par vidéo. Ce fichier sera volumineux, mais pas gargantuesque, à environ 3 Go. La limite a probablement plus à voir avec l’accumulation de chaleur à l’intérieur de l’appareil. Le système sur puce (SoC) devra probablement ralentir si vous enregistrez pendant plus de cinq minutes, puis il ne pourra pas encoder la vidéo assez rapidement. Le taux d’E / S réel n’est pas si élevé – seulement environ 10 Mo / s.

Samsung a également limité l’enregistrement 8K à 24 ips. Il n’y a pas de mode 30 ou 60 images par seconde, ce qui n’est pas très surprenant. Le S20 est un téléphone puissant, mais c’est toujours un téléphone. Le Snapdragon 865 prend techniquement en charge 30 ips à 8K, mais Samsung a choisi de ne pas l’implémenter. Vous perdez également la stabilisation de l’image en mode 8K.

Compte tenu des limites, le support vidéo 8K est plus une nouveauté qu’une nouvelle façon de filmer toutes vos vidéos. Le téléphone a plus de fonctionnalités et moins de restrictions lors du tournage en mode 4K ou 1080p. Si vous allez simplement regarder une vidéo sur le 1440p du téléphone, il n’y a aucune raison de filmer en 8K.

Maintenant lis: