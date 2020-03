La vie extraterrestre sur des planètes lointaines existe presque certainement, selon un scientifique – .

La question de savoir si la Terre est le seul endroit où la vie existe dans l’univers reste sans réponse et, selon un nouveau document de recherche, elle peut rester sans réponse pour toujours, en ce qui concerne la race humaine. Alors que les astronomes et les mathématiciens ont élargi leur compréhension de l’univers et fourni de nouvelles idées et théories sur sa taille et son expansion, nous commençons à comprendre pourquoi il est si difficile de trouver une autre vie intelligente, et pourquoi elle ne l’a (probablement) pas encore nous a trouvés.

Alors que de nombreuses études se sont concentrées sur la probabilité que la vie s’enracine dans d’autres mondes en fonction de facteurs tels que le rapport des planètes habitables ou le nombre de planètes en orbite autour de certains types d’étoiles, celui-ci est un peu différent. La recherche s’articule autour de la façon dont l’ARN – acide ribonucléique, vital pour la vie telle que nous la connaissons – se forme, se réplique lui-même et finit par aboutir à une vie complexe.

Comme l’explique le chercheur, sur la base de ce que nous pensons savoir sur la formation de l’ARN, les conditions doivent être juste pour qu’il existe, avec ses blocs de construction rarement existants en quantité suffisante pour qu’il y ait même une chance qui surgit. . En fait, ce jeu de nombres à enjeux élevés suggère qu’une région de l’espace aussi grande que notre univers observable n’avait qu’une petite chance d’héberger les conditions de formation de l’ARN, pourtant nous y sommes.

Donc, la question demeure: la vie existe-t-elle quelque part? Le scientifique dit que oui, c’est certainement le cas, mais il y a de très bonnes chances que nous ne le trouvions jamais, jamais.

“Il y a plus dans l’univers que l’observable”, a déclaré le professeur Tomonori Totani, auteur de l’ouvrage, dans un communiqué. «Dans la cosmologie contemporaine, il est convenu que l’univers a connu une période d’inflation rapide produisant une vaste région d’expansion au-delà de l’horizon de ce que nous pouvons observer directement. La prise en compte de ce volume plus important dans des modèles d’abiogenèse augmente considérablement les chances de vie. »

Totani fait valoir que si le nombre actuel d’étoiles dans l’univers observable est estimé à environ 10 sextillions (ou 10 ^ 22), le nombre d’étoiles dans un modèle qui tient compte de l’inflation de l’univers peut être supérieur à 10 googol (ou 10 ^ 100) . Si tel est le cas, c’est une énorme boîte de Pétri dans laquelle l’ARN et la vie pourraient se former.

C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui rêvent d’un cosmos avec d’autres formes de vie, mais découvrir que la vie présente sa propre richesse de défis. À ce stade de notre histoire, nous n’avons pas encore maîtrisé l’art de voyager vers d’autres mondes, encore moins d’autres étoiles et galaxies, et nous ne sommes certainement pas près d’imaginer ce qu’il faudrait pour voyager en dehors de la bulle de notre univers observable actuel.

En termes simples, les chiffres suggèrent que la vie existe quelque part là-bas. Malheureusement pour nous, il existe probablement dans des endroits si éloignés que nous ne pourrons jamais, jamais nous en approcher. Bummer.

Source de l’image: NASA / ESA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

