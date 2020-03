La vitamine C arrête-t-elle le coronavirus? – .

La vitamine C, administrée à des doses élevées, réduirait la durée de l’infection à coronavirus, mais les preuves restent minces.

Les rapports en provenance de Chine ne sont pas bien fournis, et des scientifiques aux États-Unis et à l’étranger ont critiqué l’idée qu’inonder le corps de vitamine C aurait un effet dramatique pour les patients COVID-19.

Il n’y a toujours pas de «solution miracle» pour le coronavirus, et en attendant qu’un vaccin soit développé, la distanciation sociale et d’autres précautions sont notre meilleur pari pour rester en bonne santé.

Nous sommes actuellement au milieu d’une pandémie et la plupart des gens font absolument tout ce à quoi ils peuvent penser pour rester en sécurité et en bonne santé. Inévitablement, cela signifie que les remèdes supposés apparaîtront avec peu ou pas de preuves pour les soutenir. À l’heure actuelle, la vitamine C est un sujet brûlant, certains affirmant qu’il a été prouvé que des doses élevées aident les personnes infectées à se remettre de la maladie. D’autres, dont certains des meilleurs experts mondiaux de la santé, n’en sont pas si sûrs.

Certaines des allégations les plus audacieuses sur l’efficacité de la vitamine C sont venues de Chine, les chaînes YouTube prétendant être des sources légitimes détaillant les résultats des essais cliniques qui, selon eux, sont en cours. Un test supposé a utilisé des doses élevées de vitamine C, administrées par voie intraveineuse, entre 7 et 10 jours.

Les résultats de ces tests ont montré une amélioration spectaculaire chez certains patients, y compris ceux présentant des symptômes sévères qui auraient reçu des doses aussi élevées que 50 000 mg sur une période de quatre heures seulement. Ces patients ont connu une amélioration significative de la fonction pulmonaire, selon les rapports.

Il est important de noter que bon nombre de ces premiers rapports sont de piètre source, et espérer une étude évaluée par des pairs qui montre l’efficacité de toute vitamine contre une infection à coronavirus est au mieux irréaliste. En attendant, ces rapports sont critiqués par d’autres membres de la communauté des soins de santé qui cherchent à réfuter l’idée que la vitamine C améliorera considérablement la condition d’une personne souffrant de COVID-19.

“Bien que la vitamine C ait un petit effet sur le rhume, il est peu probable que la prise de grandes quantités de suppléments de vitamine C guérisse une infection au COVID-19 – ou ait un effet important”, écrit Peter McCaffery, professeur de biochimie. dans The Conversation. «Même si la vitamine C par voie intraveineuse contribue à raccourcir ou à guérir le COVID-19, ce ne sera probablement qu’une étape intermédiaire avant que les thérapies dirigées contre le virus, telles que les vaccinations, prennent le dessus.

En termes simples, il n’y a aucune preuve fiable à l’appui de l’idée que la vitamine C préviendra ou guérira une infection à coronavirus à l’heure actuelle. On pense que la vitamine C soutient la fonction du système immunitaire, et il est possible qu’avoir des niveaux adéquats de vitamine dans votre corps puisse vous aider à mieux supporter l’infection qu’une personne déficiente, mais nous n’avons tout simplement pas les données pour dire quoi que ce soit de concret, encore.

