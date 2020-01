La vraie raison pour laquelle Microsoft a dévoilé la Xbox One

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

J’ai toujours été fasciné par la Xbox Kinect. Lorsque Microsoft a fait ses débuts sur la plate-forme, alors connue sous le nom de Project Natal, la société a promis qu’elle permettrait un tout nouveau type de jeu, dans lequel tout votre corps servirait de contrôleur. Les consommateurs ont clairement adoré l’idée – la première génération de Kinect a vendu plus de 10 millions d’unités d’ici 2011, ce qui est un excellent taux de fixation pour un périphérique de console. Microsoft a pris note de ce succès et l’a doublé, déclarant que chaque Xbox de nouvelle génération serait livrée avec un Kinect inclus.

Polygon a publié une excellente plongée en profondeur dans la conception et le développement de Kinect, de la conception à la Xbox One. L’histoire qu’ils racontent est fascinante. L’objectif de Microsoft avec Kinect n’était pas de faire correspondre Nintendo ou de créer un appareil photo gimmicky. Ayant vu comment la Wii pouvait sortir les gens du canapé et stimuler les ventes à des familles qui n’avaient jamais acheté de console auparavant, Microsoft espérait commercialiser un produit encore plus radical. Faire de l’ensemble du corps du joueur la caméra serait (en théorie) un bond en avant radical pour les jeux, débloquant des expériences immersives que le jeu sur contrôleur ne pourrait tout simplement pas reproduire.

Une grande partie de cela n’est pas une surprise pour quiconque se souvient du marketing de Project Natal. Ce que je ne savais pas jusqu’à présent, c’est combien d’équipes différentes chez Microsoft ont été impliquées dans la création du produit.

Le Kinect n’est plus seulement un projet Xbox – c’est un projet Microsoft. Des divisions de la société sans nom, telles que Microsoft Research et Windows, sont intégrées pour aider. L’équipe Bing joue un rôle important en mettant en ligne la reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel de Kinect.

L’histoire de Polygon montre clairement que Microsoft était vraiment, vraiment enthousiasmé par les possibilités du projet. Quand il est devenu clair que même les fortes ventes de Kinect 1.0 n’allaient pas être suffisamment élevées pour stimuler l’intérêt des développeurs, Microsoft a décidé de doubler et de placer le périphérique au centre de l’ensemble de la Xbox One. Voici Richard Irving, chef de produit groupe sur Kinect:

«Du point de vue de Microsoft, il ne s’agissait pas uniquement de jeux vidéo. Droite? Il s’agissait de l’avenir de l’informatique », explique Irving. «Ce qui, si Microsoft va vraiment miser ses ressources sur quelque chose comme Kinect – le jeu est une grande entreprise, mais Microsoft est tellement plus grand que le jeu. Quand on regarde ce que Microsoft se souciait de [with] Kinect, ils se préoccupaient vraiment de l’avenir de l’informatique. »

Je pense que cette citation explique l’approche initiale confuse de Microsoft sur la Xbox One. Le XB1 dévoilé, si vous vous en souvenez, était pratiquement dépourvu de jeux. Il s’est concentré sur des choses comme les capacités multimédias, une émission de télévision Halo dirigée par Steven Spielberg, les sports et le partage d’écran. Pour être franc, cela n’avait pas beaucoup de sens. Pourquoi Microsoft essayait-il de pousser un appareil photo dont personne ne voulait – un appareil photo que tout le monde connaissait rendait la console plus chère? Pourquoi se concentraient-ils sur les capacités de streaming au détriment, vous savez, des jeux auxquels les gens voulaient réellement jouer? Pourquoi la société proposait-elle une fonctionnalité très désirée (partage de bibliothèque) mais la chaînait à un système d’authentification numérique onéreux et disait aux gens d’acheter une Xbox 360 s’ils ne l’aimaient pas? Pourquoi ces fonctionnalités ont-elles nécessité des changements radicaux du modèle de distribution physique des jeux?

Microsoft n’avait pas de bonnes réponses à ces questions. La vision globale de l’entreprise pour l’avenir de la Xbox One n’était pas en phase avec ce que les joueurs voulaient. Sony a profité du mécontentement des joueurs en soulignant que la PS4 ne changerait rien par rapport au fonctionnement du marché du jeu à l’époque. L’article Polygon ne se penche pas vraiment sur la raison pour laquelle les joueurs ne voulaient pas un Kinect fourni avec une Xbox One autre que le prix, mais je dirais que la société a été blessée par les divulgations alors en cours de Snowden et la découverte de brevets Microsoft liés d’utiliser Kinect pour compter le nombre de personnes dans une pièce afin de permettre les frais de location de films par personne. Microsoft a peut-être eu des idées brillantes sur la transformation de l’avenir du jeu, mais il a eu moins de chance d’articuler cet avenir au public.

L’histoire de Polygon montre clairement qu’il y avait des gens chez Microsoft qui étaient profondément passionnés par Kinect et ses possibilités, y compris des gens qui voulaient repousser les limites du fonctionnement des jeux. En repensant au dévoilement de la Xbox One et aux événements initiaux, il est surprenant de voir à quel point cette passion collective s’est concrétisée lors des premiers événements publics. Kinect lui-même a été utilisé pour un certain nombre de projets pionniers de vision par ordinateur. Il n’a tout simplement jamais trouvé sa place dans le jeu, en partie à cause de l’économie du développement de jeux. Polygon va plus en détail à ce sujet et je ne veux pas voler leur tonnerre.

Je tiens à préciser que mes théories sur l’impact des objectifs de conception de Kinect sur l’ensemble du positionnement de la Xbox One sont les miennes et les miennes seules. L’histoire de Polygon ne traite pas spécifiquement de ce problème.

Il est possible que Microsoft ait pensé qu’il avait l’opportunité de déplacer l’ensemble de l’industrie du jeu dans une nouvelle direction. Il a décidé que la meilleure façon d’y parvenir était d’introduire toutes les nouvelles fonctionnalités simultanément plutôt que par une évolution incrémentielle du produit. Je ne suis pas un apologiste Kinect – je pense que Microsoft a échoué en partie parce que Kinect n’était pas ce que les gens recherchaient – mais je pense également que l’entreprise n’avait peut-être aucune idée de la façon de parler de ses concepts pour l’avenir. Soulignant que la machine pouvait tout faire, les gens se sont demandé pourquoi ils étaient censés en vouloir un, à un moment où les craintes concernant la surveillance étaient en augmentation. Sony a proposé une amélioration du statu quo et la promesse que les choses ne changeraient pas.

En fin de compte, je suis heureux que Microsoft ait développé Kinect, tout comme je suis content pour le PS Move, les contrôleurs de mouvement Wii et le PS VR. Nous avons besoin que les développeurs de jeux et les concepteurs de matériel soient prêts à prendre des risques sur le matériel. La seule façon de découvrir ce qui fonctionnera est d’essayer des choses qui pourraient ne pas fonctionner.

