L'action Tesla (TSLA) atteint le prix d'achat privé d'Elon Musk de 420 $

Dans la matinée du lundi 23 décembre 2019, l'action Tesla (NASDAQ: TSLA) a franchi la barrière insaisissable, désormais mythique, de 420 $, s'échangeant très brièvement, à 420,40 $ par action. Et avec cela, TSLA a livré ce qui pourrait très bien être son coup le plus douloureux à ses vendeurs à découvert à ce jour.

Le titre de Tesla a continué de montrer sa force le lundi intrajournalier, en hausse de 3% par rapport à son cours de clôture de 405,59 $ déjà stellaire vendredi dernier. La société semble surfer sur une forte dynamique, propulsée en partie par un nouveau prêt à faible intérêt de 1,4 milliard de dollars des banques chinoises pour la poursuite de la construction de Gigafactory 3 et des progrès dans les dépôts initiaux de Gigafactory 4 en Europe. L'action Tesla a ouvert ses portes, s'échangeant immédiatement à 411,78 $ par action, et elle s'est largement stabilisée au niveau de 418-419 $.

Pourtant, juste avant 11 heures du matin, lundi, l'action TSLA l'a fait. Les actions se sont échangées à 420,40 $, donnant aux taureaux TSLA une énorme victoire psychologique pour les taureaux les plus ardents de la société. Parmi les plus gros points de critique des ours et des vendeurs à découvert de Tesla au cours de la dernière année, Elon Musk a indiqué le prix de 420 $ par action lors de sa brève tentative de privatisation de Tesla l'année dernière. Les critiques les plus vides de la société, en particulier ceux qui sont intensément actifs sur Twitter, utilisent fréquemment le prix lorsqu'ils accusent Musk de fraude.

En atteignant réellement et en dépassant 420 $ par action, Tesla a prouvé qu'elle n'a pas besoin d'être «pompée» par Elon Musk pour atteindre une évaluation plus élevée. C'est une victoire nécessaire pour les taureaux TSLA, car cela montre que le constructeur de voitures électriques peut atteindre de nouveaux sommets avec ses propres mérites.

C'est en fait une forme de justice dans un sens, étant donné que Tesla a atteint ces sommets à un moment où Elon Musk ne tweete pas grand-chose sur le stock de TSLA. Tesla a également été assez calme avec ses mises à jour, approchant la fin de 2019 d'une manière presque inhabituelle et dramatique alors qu'elle tente d'atteindre de nouveaux records de livraison et de production avec le modèle 3. En fin de compte, il semble que tout Tesla avait vraiment besoin de faire pour frapper 420 $ par action est d'améliorer ses fondamentaux.

Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est probablement pas le plafond de Tesla. La société a encore une énorme marge de croissance, d'autant plus qu'elle commercialise son véhicule le plus gros volume, le modèle Y. Le modèle Y sera en concurrence dans le segment des multisegments, et si des rapports récents sur la société sont une indication, il y a un bon chance que la rampe du véhicule sera beaucoup moins spectaculaire que celle du modèle 3. Et cela, le cas échéant, établira encore plus Tesla comme une entreprise qui a une base solide et qui produit des véhicules avec une demande saine des consommateurs.

Au moment de la rédaction, l'action TSLA se négocie à 3,51% à 419,65 $ par action.

Divulgation: Je n'ai aucune propriété des actions de TSLA et je n'ai pas l'intention de prendre de positions dans les 72 heures.