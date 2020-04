L’Agence de développement spatial va chercher des offres pour sa première constellation

La SDA lancera un appel d’offres final pour le réseau maillé de satellites appelé «couche de transport» vers le 1er mai.

WASHINGTON – La Space Development Agency prévoit de sélectionner deux ou plusieurs sociétés plus tard cette année pour concevoir, construire et tester un réseau maillé de jusqu’à 20 satellites en orbite terrestre basse d’ici 2022. Ce sera la première étape de l’agence spatiale basée au Pentagone vers la construction une constellation beaucoup plus grande d’ici 2024 pour fournir une connectivité mondiale à l’armée américaine, ont déclaré des responsables le 2 avril.

Un dernier appel d’offres pour le réseau maillé que SDA appelle «couche de transport» sera publié vers le 1er mai, a déclaré jeudi le directeur de l’agence Derek Tournear lors d’une «journée de l’industrie» en ligne. L’événement devait initialement se tenir à Colorado Springs lors du 36e Space Symposium. En raison de la pandémie de coronavirus, le symposium a été reporté à plus tard dans l’année. SDA a organisé la réunion en ligne et a attiré un public de plus de 500 personnes.

Des contrats pour la conception et la production d’une constellation de jusqu’à 20 satellites seront attribués dès août à deux fournisseurs ou plus. «Le nombre de fournisseurs sera déterminé en fonction du mérite et de la maturité des réponses reçues», a déclaré le projet de sollicitation de SDA publié le 24 mars. Les fournisseurs seront évalués en partie pour leur capacité à se procurer ou à produire des bus satellites qui répondre aux besoins de l’armée et à des prix comparables à ceux disponibles dans le secteur commercial.

Toutes les conceptions ou technologies proposées par les fournisseurs, si elles étaient sélectionnées par SDA, deviendraient la propriété intellectuelle du gouvernement américain.

SDA a déclaré que la constellation est envisagée comme deux plans de satellites sur des orbites quasi polaires à environ 1 000 kilomètres au-dessus de la Terre et une plage d’inclinaison comprise entre 80 et 100 degrés. Le plan consiste à faire fonctionner tous les satellites à la même altitude et à la même inclinaison, quels que soient les fournisseurs. Les satellites seront connectés dans l’espace via des liaisons optiques. Certains satellites auront également des liaisons optiques avec des satellites qui ne sont pas dans la couche transport et avec des terminaux au sol.

“Dites-nous combien coûtent vos satellites”

Jeudi, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, Tournear a déclaré que la SDA ne dévoilerait pas combien d’argent elle prévoyait d’attribuer dans les contrats pour la constellation de 20 satellites – connue sous le nom de «tranche 0» de la couche transport. La prochaine étape, la tranche 1, sera une constellation beaucoup plus grande de centaines de satellites pour fournir une couverture mondiale.

“Nous n’avons pas d’estimation sur les récompenses initiales”, a déclaré Tournear. «Nous voulons que les gens soumissionnent et nous disent combien coûteront ces satellites.» Il a déclaré que SDA avait 25 millions de dollars dans son budget 2020 pour le projet et a demandé 100 millions de dollars dans le budget 2021 que le Congrès n’a pas encore adopté.

Selon les plans à long terme de SDA, la couche de transport sera suivie de trois autres couches de «détection» qui seront construites au cours des prochaines années. Il s’agira de constellations de satellites équipés de différents types de capteurs pour suivre des cibles au sol, des missiles en vol et des objets dans l’espace lointain.

Mike Griffin, sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie, supervise le SDA et a été l’un des premiers partisans de la création de l’agence comme alternative aux organisations militaires d’approvisionnement traditionnelles.

S’exprimant jeudi lors de l’événement en ligne de SDA, Griffin, la couche de transport est devenue une priorité absolue pour le ministère de la Défense, car elle aidera à déplacer les données dans toutes les branches de l’armée, permettant ce que le Pentagone appelle des «opérations multi-domaines».

Bien que SDA ait été chargée des principaux programmes spatiaux du DoD, l’agence ne fait pas encore partie de l’US Space Force. Griffin a déclaré que SDA rejoindra la Force spatiale d’ici octobre 2022.

D’ici là, a déclaré Griffin, SDA devra démontrer qu’il peut faire ce qu’il a dit qu’il ferait: construire des systèmes spatiaux plus rapidement et à moindre coût que les programmes DoD traditionnels.

«Nous devons être en mesure de combiner les approches de fabrication commerciale pour construire les éléments dont le DoD a besoin», a déclaré Griffin. “Nous allons le faire.”