L’Agence de développement spatial va commencer à construire sa première constellation de satellites de surveillance

L’agence a fait une annonce à grande échelle sur les «Systèmes, technologies et capacités émergentes de l’architecture spatiale de la Défense nationale».

WASHINGTON – L’Agence de développement spatial du Pentagone sollicite des arguments pour des technologies qui seront utilisées pour construire un réseau de satellites en orbite terrestre basse qui aiderait les militaires à trouver des cibles au sol et à suivre les missiles ennemis en vol.

D’ici la fin de 2022, l’agence veut avoir plusieurs dizaines de satellites en orbite “pour montrer que nous pouvons exploiter une constellation proliférée et que la constellation peut parler aux systèmes d’armes”, a déclaré le directeur de la SDA, Derek Tournear, le 21 janvier lors d’une conférence de presse au Pentagone.

L’agence a publié le 21 janvier une large annonce (BAA) intitulée «Systèmes, technologies et capacités émergentes de l’architecture spatiale de la Défense nationale». Un BAA est un appel à idées ouvert.

Tournear a été nommé directeur du SDA en octobre. L’agence a été créée en mars et dépend du bureau du sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie Mike Griffin. Le Congrès, dans le cadre de la loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2020, a ordonné que le SDA soit transféré à l’US Space Force au plus tard en 2022.

Au cours de l’exercice 2020, le Congrès a affecté 30,5 millions de dollars aux opérations et à la maintenance du SDA, 20 millions de dollars à la recherche et au développement et 75 millions de dollars au prototypage technologique.

Avec des fonds en main, la SDA veut commencer à construire sa première constellation – appelée couche de transport – qui servira deux objectifs principaux: localiser les cibles au sol et en mer, et suivre les missiles avancés tels que les véhicules à glissement hypersonique. La constellation aura un mélange de satellites de détection et de communication afin que les données collectées par les capteurs puissent être transmises aux satellites de communication, envoyées aux commandants au sol ou utilisées pour faire basculer et signaler directement un intercepteur de missiles.

Le plan est d’étendre la constellation au fil du temps. D’ici 2024, il disposerait de centaines de satellites pour assurer une couverture régionale. D’ici 2026, il y aurait suffisamment de satellites pour une couverture mondiale.

Le SDA a l’intention de déployer à terme plusieurs constellations qui pourraient collectivement représenter des milliers de satellites.

En plus de la couche de transport, il y aura une couche de gestion de bataille, une couche de suivi, une couche de garde, une couche de navigation, une couche de dissuasion et une couche de support. Tournear a déclaré que le SDA déploiera des satellites plus rapidement que les programmes militaires traditionnels.

L’agence a publié l’année dernière une demande d’idées de l’industrie qui a généré 150 réponses, a déclaré Tournear. Sur la base des informations reçues, le SDA a décidé que ses constellations fonctionneraient en LEO mais à des altitudes plus élevées, de 800 kilomètres à 1 200 kilomètres au-dessus de la Terre. L’agence estime qu’il existe une base industrielle suffisamment mature pour soutenir la construction de la couche de transport initiale au cours des deux prochaines années, puis commencer à livrer un satellite par semaine pour soutenir les autres couches. Les satellites seront petits à moyens, dans la catégorie de plusieurs centaines de kilogrammes. Ils auraient une durée de vie opérationnelle d’environ cinq ans et coûteraient environ 10 millions de dollars chacun.

Une sollicitation spécifiquement pour la couche transport sera lancée ce printemps et des contrats pourraient être attribués dès cet été, a déclaré Tournear.

Les satellites de poursuite et de communication de la couche transport disposeront de liaisons optiques pour pouvoir communiquer entre eux. Dans une récente demande de renseignements, SDA a demandé des présentations sur les normes de liaisons optiques inter-satellites pour informer la prochaine demande de soumissions.

Les satellites de communication auront des liaisons de données tactiques telles que Link 16. Les satellites de poursuite auront des capteurs infrarouges et partageront les données avec les satellites de transport.

Tournear a noté que SDA ne prévoit pas de développer un réseau de communications par satellite traditionnel, mais un réseau conçu spécifiquement pour partager des données tactiques via un protocole de communication sécurisé.