L’agence spatiale française fait don de 90 000 masques aux hôpitaux

WASHINGTON – Les hôpitaux de Toulouse, en France, ont reçu cette semaine 90 000 masques de l’agence spatiale française CNES dans le but de limiter la propagation de la pandémie de coronavirus, selon le président de l’agence.

Dans une interview accordée le 24 mars, Jean-Yves Le Gall a déclaré que le CNES disposait d’un stock de masques faciaux en raison d’une initiative politique française d’il y a une dizaine d’années obligeant les agences gouvernementales à garder les masques sous la main en cas de pandémie mondiale.

Beaucoup de masques ont dépassé leur durée de vie de trois à cinq ans, mais ont été conservés de toute façon, créant un surplus, a déclaré Le Gall à SpaceNews.

«Chaque année, nous achetons de nouveaux masques. Nous avons conservé ceux qui ne sont pas techniquement utilisables, mais en fait ils le sont », a déclaré Le Gall. «Alors, face à une pénurie de masques, j’ai pris l’initiative de proposer ces masques aux hôpitaux de Toulouse.»

Le Gall a déclaré que le personnel de l’hôpital avait récupéré les masques périmés mais utilisables le 23 mars. Le CNES dispose d’environ 30 000 masques pour ses propres employés, a-t-il déclaré.

La France compte plus de 29 000 cas confirmés de COVID-19 et près de 1 700 décès au 27 mars, selon les trackers de maladie de l’Université Johns Hopkins. Le pays est toujours en détention, avec des amendes infligées pour les déplacements non essentiels.

Le Gall a déclaré que la plupart des 2 500 employés du CNES travaillent à distance plutôt que dans les installations de l’agence en France métropolitaine et en Guyane, le territoire sud-américain de la France où se trouve le Centre spatial guyanais.

Environ 70 à 80 personnes restent au Centre spatial de Toulouse pour continuer à exploiter des satellites militaires et civils, a déclaré Le Gall.

Quelque 120 autres restent au Centre spatial guyanais pour sécuriser le site de lancement, a annoncé le CNES le 23 mars.

La reprise du lancement du Centre spatial guyanais est une question ouverte, a déclaré Le Gall.

“Lorsque le gouvernement français dira que la crise est terminée, les gens pourront revenir travailler en toute sécurité”, a-t-il déclaré. «Nous sommes prêts à reprendre immédiatement les opérations de lancement, mais je n’ai aucune idée de la date.»

Le Gall a déclaré que malgré le travail à distance et la fermeture du port spatial, le CNES est resté productif.

“Il a été assez facile de les faire rester à la maison mais de continuer à travailler”, a-t-il déclaré. «En fait, je suis à la maison mais je n’ai jamais été aussi occupé», car le travail à domicile a permis des réunions en ligne sur une plus large gamme d’heures.

Les entreprises spatiales ont donné de l’argent ou des ressources pour lutter contre le coronavirus. Avio a fait 250 000 euros (275 000 $) de dons à deux hôpitaux: un à Kourou, en Guyane française, et un à Colleferro, en Italie, où la société fabrique des fusées Vega, a déclaré le porte-parole d’Avio Giuseppe Coccon, le 26 mars, par courrier électronique le 26 mars. 23 il crée un désinfectant pour les mains. SpaceX fabrique et fait don de désinfectants pour les mains et de masques pour les hôpitaux et d’autres entreprises, selon un rapport de CNBC du 25 mars.