L’agent de service MEV-1 de Northrop Grumman se dresse avec le satellite Intelsat

WASHINGTON – Le vaisseau spatial de service par satellite de Northrop Grumman s’est amarré avec succès à un satellite de communication Intelsat le 25 février dans le but de maintenir le satellite de près de 19 ans en service pendant cinq années supplémentaires, ont déclaré les dirigeants de Northrop Grumman et d’Intelsat le 26 février.

Le Mission Extension Vehicle-1 de Northrop Grumman, qui a été lancé en octobre, a subi des mois de tests en orbite avant de finalement s’arrimer à Intelsat-901 dans une soi-disant orbite de cimetière à 300 kilomètres au-dessus de l’arc géostationnaire où opèrent la plupart des grands satellites de communication. L’amarrage a eu lieu le 25 février à 2 h 15, heure de l’Est.

MEV-1 et Intelsat-901 subiront des extractions supplémentaires sous forme de pile combinée avant que Northrop Grumman ne les déplace dans l’arc géostationnaire afin qu’Intelsat-901 puisse reprendre le service à la fin mars. MEV-1 restera attaché à Intelsat-901 et utilisera ses propres propulseurs pour maintenir le satellite correctement orienté en orbite.

«C’est la première fois dans l’histoire qu’un amarrage est effectué avec un satellite qui n’a pas été pré-conçu en pensant à l’amarrage, et la première fois que deux satellites commerciaux sont amarrés», a déclaré Joe Anderson, vice-président des opérations et des affaires. développement chez SpaceLogistics, la filiale de Northrop Grumman axée sur la maintenance par satellite, lors d’un appel le 26 février avec des journalistes.

Le MEV-1 a été lancé sur une fusée à protons International Launch Services début octobre et a utilisé la propulsion électrique à bord pour élever son orbite à celle des Intelsat-901 d’ici le 1er février, a déclaré Anderson. Le technicien de 2300 kilogrammes a ensuite effectué une série d’étalonnages et de tests de caméras et de systèmes de rendez-vous à l’approche d’Intelsat-901, à une pause de 80 mètres du satellite le 24 février, a déclaré Anderson.

Le lendemain, Northrop Grumman a déplacé le MEV-1 à côté d’Intelsat-901 et s’est amarré au satellite à l’aide d’un mécanisme de capture qui a traversé la gorge du moteur d’apogée d’Intelsat-901, a déclaré Anderson.

Northrop Grumman construit actuellement un deuxième MEV pour Intelsat qui devrait être lancé plus tard cette année, selon Tom Wilson, président et vice-président de SpaceLogistics de Northrop Grumman Space Systems. Arianespace devrait lancer MEV-2 sur une fusée Ariane 5.

Un responsable d’Intelsat a déclaré aux journalistes le 26 février que l’opération d’accostage du MEV-1 s’était si bien déroulée que l’équipe prévoyait d’accoster le MEV-2 avec son satellite hôte en orbite géostationnaire plutôt que de le mettre temporairement hors service afin de mener le rendez-vous dans un orbite plus élevée.

«C’est une bonne voie vers le prochain amarrage du MEV-2, que nous avons l’intention de faire avec les clients du satellite», a déclaré Jean-Luc Froeliger, vice-président des opérations et de l’ingénierie des satellites d’Intelsat. “Nous sommes convaincus que nous aurons un minimum de perturbations de nos services lors de notre prochain amarrage.”

Intelsat n’a pas identifié publiquement le satellite hôte de la mission MEV-2.

Dans la conception du vaisseau spatial de service MEV, Northrop Grumman a combiné son bus satellite de communications GEOStar avec des éléments du remorqueur cargo Cygnus que la société utilise pour livrer des fournitures à la Station spatiale internationale, a déclaré Anderson.

Northrop Grumman avait précédemment prévu de lancer MEV-1 en 2018. Wilson a déclaré que l’année de préparation supplémentaire avait permis à Northrop Grumman d’incorporer des mesures de sécurité supplémentaires, telles que l’inclusion d’une technologie brevetée pour éviter les décharges électrostatiques en orbite.

Intelsat est le premier et jusqu’à présent le seul client de Northrop Grumman pour les missions d’extension de la durée de vie des satellites MEV. Maintenant que MEV-1 a démontré sa capacité à s’amarrer, Northrop Grumman espère pouvoir attirer de nouveaux clients.

“Pendant des années, nous avons entendu des clients dire:” Si vous étiez là maintenant, nous utiliserions votre service. “Maintenant, nous sommes ici”, a déclaré Wilson.

Les MEV sont conçus pour 15 ans de service, ce qui signifie que Northrop Grumman peut éventuellement utiliser MEV-1 et le futur MEV-2 pour entretenir des engins spatiaux au-delà de ses contrats Intelsat.

Wilson a déclaré que bien que rien n’empêche Northrop Grumman de construire des MEV supplémentaires au-delà des deux premiers, la société se concentre sur un autre système qui utilise un soi-disant vaisseau mère Mission Robotic Vehicle pour attacher de plus petits modules d’extension de mission aux satellites. Northrop Grumman a trois clients potentiels intéressés à utiliser le système de nacelles de prochaine génération, a déclaré Wilson.

Le PDG d’Intelsat, Stephen Spengler, a déclaré que l’Intelsat-901 entrerait en service dans la fente orbitale à 332,5 degrés est, où il couvrira l’Amérique du Nord et du Sud, l’Afrique et l’Europe à l’aide de transpondeurs en bande C et de faisceaux orientables en bande Ku. Le satellite remplacera Intelsat-907, un satellite de 17 ans qui a maintenant quatre ans d’existence.

Intelsat-901 et Intelsat-907 sont des satellites presque identiques, a déclaré Spengler. Les MEV permettent à Intelsat de reporter ses dépenses sur de nouveaux satellites de remplacement en gardant en service des satellites anciens mais toujours utiles, a-t-il déclaré.

L’Intelsat-901 n’avait plus que quelques mois de carburant avant de devoir se retirer définitivement dans une orbite de cimetière, a déclaré Froeliger.