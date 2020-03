L’Air Force relance le processus de sélection des bases du siège de l’US Space Command

La secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, a déclaré que les critères de sélection seront annoncés ce printemps.

WASHINGTON – La secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, a déclaré aux législateurs le 4 mars que le processus de sélection d’un quartier général permanent pour le Commandement spatial américain sera rouvert plus tard cette année pour donner aux chefs d’État et locaux une nouvelle occasion de faire leur présentation.

L’annonce de Barrett intervient alors que des politiciens du Colorado, de la Floride, de l’Alabama et d’autres États continuent d’intensifier leurs campagnes de sensibilisation et de relations publiques pour que le US Space Command soit basé dans leurs États.

“Nous allons rouvrir le processus et présenter les critères en détail et inviter tous ceux qui pensent avoir une bonne chance à venir à représenter leurs communautés pour cette base possible”, a déclaré Barrett au House Armed Services Committee lors d’une audience mercredi.

Elle a déclaré que les nouveaux critères seront publiés au printemps.

Le Commandement spatial américain a été créé en août 2019 en tant que 11e commandement militaire unifié des combattants. Il est temporairement basé à Peterson Air Force Base à Colorado Springs.

Les commentaires de Barrett sont venus en réponse aux questions du représentant Jason Crow (D-Colo.) Dont le district abrite la Buckley Air Force Base, l’une des installations considérées comme un candidat pour le siège de l’US Space Command.

L’été dernier, l’Air Force avait réduit la liste des emplacements possibles jusqu’à Redstone Arsenal en Alabama, la Vandenberg Air Force Base en Californie et la Peterson Air Force Base au Colorado, la Buckley Air Force Base, la Cheyenne Mountain Air Force Station et la Schriever Air Force Base.

Le sénateur Doug Jones (D-Ala.) Lors d’une audience mercredi du Comité sénatorial des services armés a interrogé le secrétaire à la Défense Mark Esper au sujet de l’ordre donné à l’Air Force de rouvrir le processus afin d’envisager d’autres emplacements pour le siège du US Space Command . Jones a noté que la décision du siège était initialement prévue à l’automne dernier et aurait été restreinte à des endroits en Alabama, en Californie et au Colorado, mais il n’y avait aucune explication pour laquelle la sélection était retardée.

Esper a déclaré qu’il avait personnellement pris la décision de rouvrir le processus et qu’il ne s’attend pas à ce qu’une décision finale soit prise concernant l’emplacement du siège social avant les élections de novembre.

Le 4 mars, le lieutenant-général David “DT” Thompson, vice-commandant de l’US Space Force, a déclaré au sous-comité de défense du House Appropriations Committee que le département de l’Air Force avait un processus méticuleux pour “prendre des décisions stratégiques de base”.

Fonder les décisions, a-t-il dit, “sont prises sur une multitude de facteurs.” Les hauts dirigeants «les évaluent, développent des options et, finalement, font un processus de sélection.»