L’Air Force se tourne vers ses partenaires pour obtenir des prévisions météorologiques

BOSTON – L’US Air Force se tourne de plus en plus vers le gouvernement américain, l’industrie, le monde universitaire et les partenaires internationaux pour aider à recueillir et à comprendre les données météorologiques terrestres et spatiales, ont déclaré des responsables de l’Air Force le 13 janvier lors de la réunion annuelle de l’American Meteorological Society ici.

“Nous nous adressons à l’ensemble de la communauté, aux États-Unis et à nos partenaires internationaux, pour nous assurer que nous avons quelque chose d’aussi fondamental que les bonnes observations à travers l’Antarctique”, a déclaré le colonel Gary Kubat, directeur météorologique adjoint du QG de l’Air Force. “Il s’agit de la taille de la zone continentale des États-Unis, mais il n’y a qu’une poignée d’observations à travers.”

L’Air Force est également en train de déplacer un satellite météorologique géostationnaire à la retraite de la National Oceanic and Atmospheric Administration en orbite au-dessus de l’océan Indien. Le satellite, précédemment connu sous le nom de Satellite environnemental opérationnel géostationnaire-13 et maintenant appelé Département de la Défense-1, est “presque en position” et devrait devenir pleinement opérationnel cet été, a déclaré Kubat.

De plus, l’Air Force travaille avec l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, ses partenaires Five Eyes, sur la météo.

Les représentants des nations Five Eyes se sont réunis en novembre pour discuter de l’équipement et des tactiques expéditionnaires, de la modélisation polaire et de la météo spatiale pour assurer «la résilience de toutes les pièces de la coalition qui travaillent ensemble», a déclaré Kubat.

En termes de météorologie spatiale, l’Air Force se tourne vers les universités et l’industrie pour obtenir de l’aide dans la collecte et la modélisation des données.

«L’industrie commence à résister à de nombreux satellites commerciaux», a déclaré le major Janelle Jenniges, chef de l’intégration de la météorologie spatiale de l’Air Force. «Où pouvons-nous les exploiter? Où est-ce que cela a le plus de sens? »

Par exemple, l’Air Force examine des sources commerciales pour les sondages par radio-occultation du Système mondial de navigation par satellite et d’autres observations ainsi que des modèles atmosphériques commerciaux.

De plus, l’Air Force examine les implications plus larges des données météorologiques commerciales.

«Comment cela s’inscrit-il dans notre résilience et comment utilisons-nous ces sources commerciales pour accroître notre résilience», a demandé Jenniges.