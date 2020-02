Laissez cet expert CompTIA vous apprendre à réussir 5 examens de certification CompTIA

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Parfois, les carrières ne doivent pas être compliquées. Sachez simplement ce que vous voulez faire, apprenez votre métier grâce à un expert de l’industrie, engagez-vous pour exercer ce métier – et vous êtes opérationnel. Bien sûr, cela ne fait pas de mal non plus d’avoir l’un des meilleurs organes de contrôle au monde qui se porte garant de vos qualifications.

Le pack de préparation à la certification Total CompTIA Core (39,95 $, plus de 90% de réduction) vous aide à vous mettre sur cette voie avec un ensemble de formation complet qui est parfait pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans une carrière informatique.

Cette formation de 5 cours, de plus de 80 heures sur les transactions réelles, offre un aperçu du professeur vraiment vu et tout fait, Mike Meyers. Connu sous le nom de «Alpha Geek», Meyers est un vétéran de la réparation d’ordinateurs et de réseaux depuis près de 35 ans, devenant la principale autorité du secteur en matière de certifications CompTIA. Auteur d’innombrables livres et vidéos qui se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires, son style d’enseignement humoristique et engageant est un succès auprès des étudiants, rendant les leçons à la fois relatables et mémorables.

Dans cette vaste collection de cours, Meyers et son équipe préparent les étudiants à passer cinq examens de certification CompTIA clés, notamment CompTIA ITF + (FC0-U61) couvrant les connaissances informatiques de base, ainsi que CompTIA A + Core 1 (220-1001) et CompTIA A + Core 2 (220-1002), qui développent des compétences étendues dans la configuration du système, le dépannage, etc.

Finalement, Réseau CompTIA + N10-007 passe en revue les technologies de réseautage actuelles et à venir; tandis que Sécurité CompTIA + SY0-501 examine toutes les menaces et vulnérabilités du système qu’un professionnel de l’informatique doit connaître.

Toute cette préparation à la certification ainsi que des tonnes de connaissances de l’industrie, le tout à des économies de centaines sur le prix normal de cet ensemble, devraient être suffisamment incitatives pour donner à cette offre un look.

