L’Alliance C-Band fixe les coûts de compensation du spectre satellite à 3,3 milliards de dollars

WASHINGTON – La C-Band Alliance a déclaré qu’il en coûterait à Intelsat, SES et Telesat 3,3 milliards de dollars pour effacer 300 mégahertz du spectre de la bande C pour les réseaux sans fil 5G américains sans laisser les diffuseurs de télévision dépendants du satellite dans le pétrin.

L’Alliance C-Band a publié le nouveau montant des coûts plus tôt cette semaine juste avant qu’un groupe bipartite de sénateurs américains présente une législation qui plafonnerait le montant que l’industrie des satellites pourrait recevoir dans le cadre de l’enchère en bande C que la Federal Communications Commission espère initier d’ici la fin de l’année.

L’Alliance C-Band, formée par Intelsat, SES, Eutelsat et Telesat en 2018 pour convaincre la FCC de leur permettre de vendre une partie de leur spectre satellite à des opérateurs de réseaux 5G gourmands en bande passante et d’en conserver les bénéfices, espère toujours disposer de ces produits et d’autres les coûts de transition sont couverts malgré la décision de la FCC de novembre de lancer une vente aux enchères publique du spectre à la place.

L’ancien membre de l’Alliance C-Band Eutelsat, qui a quitté le groupe en septembre, fait un effort autonome pour s’assurer que le coût de ses pertes de spectre est couvert. La société a déclaré à la FCC le 27 janvier qu’elle pensait que le coût total serait de 3,5 milliards de dollars, légèrement supérieur à l’estimation de l’Alliance C-Band.

L’achat de nouveaux satellites représente environ la moitié de la dernière estimation de l’Alliance C-Band pour ce qu’il en coûterait à ses membres pour effacer 300 mégahertz de spectre pour faire place aux réseaux 5G. Intelsat, SES et Telesat affirment qu’ils devraient lancer huit à dix nouveaux satellites combinés pour continuer à fonctionner après la réutilisation du spectre, ce qui rendrait beaucoup de leurs satellites actuels moins utilisables.

L’Alliance C-Band a soumis à la FCC, le 27 janvier, des recherches effectuées par les sociétés de conseil financier NERA Economic Consulting et Evercore, qui estimaient la valeur aux enchères des 300 mégahertz du spectre entre 43 et 77 milliards de dollars.

Dans le cadre de la proposition d’enchères privées rejetée depuis par l’Alliance C-Band, Instelat, SES et Telesat ont récolté des milliards de dollars de recettes même après avoir fait une contribution volontaire au Trésor américain.

Désormais, les entreprises cherchent à assurer, au minimum, la couverture de leurs coûts de transition.

“[W]Nous n’avons tout simplement pas la possibilité de procéder à moins que nous ayons la possibilité de partager équitablement et de manière appropriée la valeur créée grâce à nos formidables efforts passés et futurs », a écrit le directeur général de l’Alliance C-Band, Bill Tolpegin, dans une lettre du 27 janvier à la FCC. «Nous continuons de croire qu’un tel partage s’exprime le plus facilement au moyen d’une formule directement liée au produit réel réalisé de toute vente aux enchères en bande C.»

Les options du Congrès prennent forme

L’Alliance de la bande C cherche à couvrir ces coûts grâce à des «paiements de compensation accélérés» des sociétés qui soumissionnent pour le spectre de la bande C auprès de la FCC. Tolpegin a déclaré que de tels paiements ne seraient pas considérés comme un produit de la vente aux enchères car leur objectif serait de “supprimer, de manière accélérée, les charges existantes sur les licences mises aux enchères”.

Le montant que l’Alliance C-Band recevra en fin de compte pourrait être décidé en partie par une législation actuellement en cours d’élaboration au Congrès.

Le 28 janvier, les Sénateurs John Kennedy (R-La.), Brian Schatz (D-Hawaii) et Maria Cantwell (D-Wash.) Ont présenté la Loi sur la gestion du spectre et la réaffectation des contribuables (ou SMART), qui limiterait le spectre compensation des remboursements à 6 milliards de dollars. Ce montant, bien que plus élevé que l’estimation des coûts de la C-Band Alliance, serait disponible pour les opérateurs de stations terriennes en bande C titulaires d’une licence ainsi que pour les opérateurs de satellites. Le SMART Act de Kennedy limiterait également les paiements d’incitation à 1 milliard de dollars sur les 6 milliards qu’il mettrait à la disposition des frais de compensation.

Dianne VanBeber, vice-présidente des relations avec les investisseurs chez Intelsat, a déclaré que l’Alliance C-Band était sous-estimée par l’allocation maximale de 1 milliard de dollars de la SMART Act sur les paiements incitatifs.

“Nous ne le considérons pas suffisant”, a-t-elle déclaré le 29 janvier par e-mail. «Notre demande est d’être traité équitablement. Nous pensons qu’il devrait y avoir un moyen d’arriver à un résultat équitable – ni plus, ni moins – pour les contribuables américains et les opérateurs de satellites qui créent de la valeur en dégageant le spectre. »

L’analyste de Raymond James, Ric Prentiss, a écrit le 29 janvier que de faibles offres incitatives pourraient retarder le transfert de spectre et déclencher éventuellement une bataille juridique.

«Nous ne pensons pas que la législation SMART obtiendra le soutien nécessaire sur la Colline pour être promulguée et 1 $ [billion] des paiements incitatifs est beaucoup trop faible pour amener les opérateurs de satellites à entreprendre le processus de compensation ou à ne pas sérieusement envisager un litige », a écrit Prentiss dans une note de recherche.

Prentiss note qu’un projet de loi distinct, The 5G Spectrum Act of 2019 (S. 2881), présenté par le président du comité sénatorial du commerce, Roger Wicker (R-Miss.) En novembre, donnerait aux opérateurs de satellites «une incitation à effacer la bande en temps opportun mode et permet au gouvernement américain de participer. “

La facture de Wicker exigerait qu’au moins 50% des revenus de la bande C soient versés au Trésor américain, mais ne limiterait pas ce que les opérateurs de satellites pourraient recevoir. Le projet de loi a autorisé la commission sénatoriale du commerce en décembre et a obtenu un quatrième co-parrain républicain le 28 janvier. Aucun démocrate n’a signé le projet de loi de Wicker.

Verizon et T-Mobile ont récemment déclaré à la FCC qu’ils ne contestent pas le pouvoir de l’agence d’exiger que les soumissionnaires retenus lors de la prochaine vente aux enchères en bande C effectuent des paiements aux titulaires de licence – qui, dans ce cas, sont les opérateurs de satellites actuellement affectés aux droits de spectre . T-Mobile, cependant, a déclaré que les critères de l’Alliance C-Band pour les paiements de compensation accélérés “ne semblent pas solides du point de vue juridique ou politique.”

Verizon a déclaré le 24 janvier que la FCC “devrait adopter un cadre d’enchères qui prévoit des paiements incitatifs aux opérateurs de satellites en échange de la compensation du spectre sur le calendrier de 18 à 36 mois qu’ils ont proposé”.

Explication des coûts de compensation en bande C

L’Alliance C-Band estime que ses membres doivent dépenser 1,6 milliard de dollars pour des satellites de remplacement – des achats que mèneraient ses plus grands membres, Intelsat et SES. Ce chiffre couvrirait la fabrication, le lancement, l’assurance et l’équipement au sol, a déclaré l’Alliance C-Band. Télésat, qui possède une flotte plus petite, louerait ensuite la capacité d’Intelsat et de SES au besoin.

L’Alliance C-Band a initialement déclaré qu’elle avait besoin de huit satellites de remplacement, mais ce plan était basé sur une vente aux enchères d’ici à juin 2020. Avec la vente aux enchères prévue pour la fin de l’année, Intelsat et SES pourraient devoir réviser leurs plans de reconstitution de flotte, a déclaré l’Alliance C-Band.

La consolidation de l’infrastructure terrestre en bande C de 14 téléports à quatre coûtera 300 millions de dollars, tout comme les nouvelles infrastructures terrestres pour les clients, y compris les antennes et environ 100000 filtres pour garder les anciennes antennes en fonctionnement sans interférence 5G.

Pour regrouper les diffuseurs de télévision et de radio habitués à 500 mégahertz de bande C dans seulement 200 mégahertz, l’Alliance C-Band a déclaré qu’elle devra accélérer l’adoption de la technologie de compression de signal avancée. Cet équipement de compression et de modulation coûtera probablement 500 millions de dollars, a déclaré la C-Band Alliance.

Cette perte de spectre se traduirait par une perte de revenus indirects de 500 millions de dollars due à une moindre capacité de vente. L’Alliance C-Band soutient que cela devrait également être compensé et inclut ce montant dans sa somme de 3,3 milliards de dollars.

Les camions de collecte d’informations par satellite et d’autres services spécialisés auront également besoin de leur propre équipement modifié, comme des «filtres hautement intégrés», dont l’Alliance C-Band estime que 100 millions de dollars seront fournis à ses membres.