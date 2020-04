Lancement de Beta Minecraft RTX de Nvidia le 16 avril

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il était une fois, Microsoft a annoncé une mise à jour 4K massive pour Minecraft. Ensuite, l’entreprise l’a annulée. Puis Nvidia a annoncé sa mise à jour massive de lancer de rayons pour Minecraft et ne l’a pas annulée. La version bêta de Minecraft RTX commence le 16 avril pour les joueurs PC qui possèdent des cartes Nvidia et la version Windows 10 de Minecraft. Tous les éléments d’image et vidéo ci-dessous fournis par Nvidia.

Alors, qu’est-ce qui est différent? Comme Quake II, Minecraft implémente un pipeline entièrement tracé, pour des résultats assez impressionnants. Nous avons déjà présenté une partie de l’art mondial de Nvidia, mais il y a aussi des images supplémentaires disponibles maintenant. Nvidia a annoncé qu’il téléchargerait cinq mondes spécifiques à explorer par les joueurs, et vous aurez la possibilité de créer le vôtre à partir de zéro. Plus tard cette semaine, Nvidia publiera divers packs de ressources et guides sur la façon de créer du contenu pour Minecraft en utilisant Adobe Substance. Ceux-ci peuvent ensuite être exportés et partagés avec d’autres lecteurs Minecraft RTX Beta.

Mojang a confirmé que la prise en charge du lancer de rayons arrivera éventuellement à l’édition Bedrock Windows 10 du jeu, mais elle ne sera pas disponible sur l’édition Java. Si vous souhaitez continuer avec cette version, vous devrez installer des mods tiers pour obtenir les mêmes résultats.

La question de la performance de Minecraft RTX a été soulevée, et ce n’est pas déraisonnable. La plupart des jeux qui ont déployé RTX jusqu’à présent l’ont utilisé pour des effets d’éclairage ou des réflexions spécifiques, sans tenter de le déployer comme modèle d’éclairage total. Les performances dans Quake II entre le mode RTX et non RTX peuvent prendre un coup de 85 à 90 pour cent avec la fonctionnalité activée, bien que les fréquences d’images de Quake II soient suffisamment élevées pour permettre à la variante RTX d’être parfaitement jouable, même avec ce type de déclin. Minecraft, cependant, ne fonctionne généralement pas à plus de 600 images par seconde.

Selon Nvidia, la solution ici est DLSS 2.0. DLSS 1.0 n’a pas reçu un accueil chaleureux de la part des utilisateurs ou de la presse – alors que la qualité de mise en œuvre varie d’un jeu à l’autre, certains titres offraient une expérience visuelle relativement médiocre dans ce mode. DLSS 2.0, cependant, ressemble à une amélioration substantielle par rapport à son prédécesseur.

DLSS 2.0 fait un très bon travail lors de la mise à l’échelle du contenu 1080p, jusqu’à 4K, et Nvidia s’attend à ce que la fonctionnalité offre une amélioration de la fréquence d’images de 1,7x par rapport à la résolution native, c’est-à-dire que si vous atteignez 30 ips à 1080p avec DLSS 2.0 désactivé, DLSS 2.0 + RTX devrait vous donner ~ 50 fps.

Recherchez plus de détails sur la version bêta de Nvidia RTX Minecraft lorsque le jeu sera disponible dans quelques jours. Je n’ai jamais passé beaucoup de temps avec le jeu, mais cela semble être le meilleur moment pour changer cela. Bien que la version RTX du jeu fonctionnera techniquement sur des cartes Nvidia non RTX, les performances ne devraient pas être viables pour tout GPU qui ne dispose pas de matériel RTX dédié Nvidia intégré.

