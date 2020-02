Lancement d’un satellite de communication japonais et d’un satellite météorologique sud-coréen sur Ariane 5

WASHINGTON – Arianespace a achevé son troisième lancement de l’année le 18 février, envoyant un satellite de communications japonais et un satellite météorologique sud-coréen sur des orbites de transfert géostationnaires.

Une fusée Ariane 5 a décollé à 17h18. À l’est du centre spatial guyanais de Kourou, en Guyane française, avec le satellite JCSAT-17 de Sky Perfect JSAT et le satellite GEO-KOMPSAT-2B de l’agence spatiale sud-coréenne KARI.

La flotte Sky Perfect JSAT passe à 20 satellites

JCSAT-17, le plus lourd des deux satellites, s’est séparé de l’étage supérieur de la fusée environ 28 minutes après le décollage. Le satellite de 5 900 kilogrammes du fabricant Lockheed Martin transporte des transpondeurs en bande C et Ku, et un réflecteur en bande S de 18 mètres de L3Harris Technologies.

Sky Perfect JSAT exploite maintenant 19 satellites de communication géostationnaires et SDS-4, un satellite expérimental de suivi des navires en orbite terrestre basse, hérité de la Japan Aerospace Exploration Agency.

Sky Perfect JSAT utilisera JCSAT-17 pour fournir la connectivité à la société de télécommunications japonaise NTT DOCOMO en bande C et S, et à d’autres clients en bande Ku.

KARI complète une paire de satellites environnementaux

Le satellite GEO-KOMPSAT-2B de KARI s’est séparé 31 minutes après le décollage. Le satellite de 3 400 kilogrammes transporte une charge utile d’imagerie océanique d’Airbus Defence and Space et un spectromètre environnemental de Ball Aerospace.

KARI a construit le satellite pour surveiller la pollution de l’air et les conditions marines autour de la péninsule coréenne. Il s’agit du deuxième programme environnemental à deux satellites, après GEO-KOMPSAT-2A, qui surveille la météo météorologique et spatiale, et lancé sur Ariane 5 en décembre 2018.

Byung-Seon Jeong, vice-ministre du ministère sud-coréen des sciences et des technologies de l’information et des communications, a déclaré que GEO-KOMPSAT-2B avait pris sept ans.

Arianespace se prépare pour un mois de mars chargé

Arianespace a maintenant réalisé trois des 22 lancements ciblés cette année. Luce Fabreguettes, vice-présidente exécutive des missions, des opérations et des achats d’Arianespace, a déclaré que la société avait encore trois lancements en mars.

Deux d’entre elles sont des missions Soyouz – une du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan transportant 34 satellites pour OneWeb, et une du centre spatial guyanais avec le satellite Falcon Eye 2 des Émirats arabes unis. Arianespace prévoit également le retour en vol de Vega avec le lancement du Small Satellites Mission Service, entièrement dédié aux petits satellites.