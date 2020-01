L’ancien directeur de la DARPA, Walker, nommé directeur de la technologie de Lockheed Martin

Walker remplace Keoki Jackson, qui deviendra l’ingénieur en chef de Lockheed Martin

WASHINGTON – L’ancien directeur de la Defense Advanced Research Projects Agency, Steven Walker, a été nommé vice-président et directeur de la technologie de Lockheed Martin Corp. à compter du 13 janvier.

Steven Walker. Crédit: U.S.Air Force photo de Michael Pausic

Walker remplace Keoki Jackson, qui deviendra l’ingénieur en chef de Lockheed Martin et vice-président de l’ingénierie et des opérations du programme, a déclaré la société dans un communiqué le 9 janvier.

Walker a annoncé sa démission le 17 décembre et son dernier jour à la DARPA est le 10 janvier.

Walker a été nommé directeur de l’agence en novembre 2017 après avoir été directeur adjoint d’octobre 2012 à décembre 2016 et directeur par intérim de janvier à octobre 2017.

“Steve Walker agira comme agent de liaison avec les communautés scientifiques et technologiques aux États-Unis et à l’étranger, ainsi que gérer les relations stratégiques avec nos partenaires et parties prenantes pour assurer la maturation et le déploiement de technologies avancées”, a déclaré Lockheed Martin dans un communiqué. «Il supervisera également les projets indépendants de recherche et développement (IRAD) et coordonnera certains investissements de l’IRAD dans le domaine d’activité.»