L’ancien fossile «Wonderchicken» est le plus ancien des oiseaux modernes – .

Le fossile d’oiseau le plus ancien jamais découvert en Europe a été surnommé le «Wonderchicken» en raison de ses similitudes entre les poulets et les canards actuels.

On pense que l’espèce parcourait la région depuis un million d’années avant la frappe d’astéroïdes qui a provoqué la mort de la plupart des espèces de dinosaures.

Le fossile aide les scientifiques à brosser un tableau plus clair de l’évolution des oiseaux tels que nous les connaissons aujourd’hui.

Une ancienne espèce d’oiseau vient d’être identifiée par un groupe de scientifiques dirigé par l’Université de Cambridge. On pense que c’est l’exemple le plus ancien d’un oiseau moderne jamais découvert, et il est plus ancien que l’astéroïde qui a anéanti les dinosaures d’un million d’années.

La découverte, publiée dans la revue Nature, aide les scientifiques à mieux comprendre quand les premiers exemples d’oiseaux modernes sont apparus. Cela aide également à expliquer pourquoi les oiseaux ont réussi à persister même après que l’astéroïde catastrophique qui a tué les dinosaures s’est écrasé.

Le crâne fossilisé du soi-disant «Wonderchicken» est remarquablement bien conservé, donnant aux chercheurs une mine d’informations sur la façon dont l’espèce ancienne se compare aux oiseaux modernes. Ses diverses caractéristiques imitent celles des espèces modernes de poulets et de canards. Les scientifiques pensent que cela suggère que le Wonderchicken est le dernier ancêtre commun des deux groupes d’oiseaux.

“Le moment où j’ai vu pour la première fois ce qui était sous la roche a été le moment le plus excitant de ma carrière scientifique”, a déclaré le Dr Daniel Field, qui a dirigé la recherche. «C’est l’un des crânes d’oiseaux fossiles les mieux conservés de tout âge, de n’importe où dans le monde. Nous avons presque dû nous pincer quand nous l’avons vu, sachant que c’était à une époque si importante de l’histoire de la Terre. “

Le fossile a été trouvé “dans une carrière de calcaire près de la frontière belgo-néerlandaise”, selon un communiqué de presse. Il est unique pour un certain nombre de raisons, notamment le fait qu’il s’agit du plus ancien exemple d’oiseau moderne jamais enregistré ainsi que du premier fossile d’un oiseau moderne de son époque trouvé dans l’hémisphère nord.

Malgré l’abondance du travail effectué par les paléontologues du monde entier, une grande partie de l’histoire des oiseaux modernes reste inconnue. Certains ont pris la position audacieuse de dire que les oiseaux ne sont vraiment que des dinosaures modernes, fondant leurs affirmations sur la recherche sur l’ADN reliant les anciens dinosaures aux oiseaux que nous voyons aujourd’hui.

En effet, les oiseaux modernes devaient provenir d’un autre groupe d’animaux, et des preuves montrant que le Wonderchicken – officiellement nommé Asteriornis Maastrichtensis – traînait sur la Terre un million d’années avant l’arrivée de l’astéroïde tueur de dinosaures soutient l’idée que le chemin évolutif entre les bêtes préhistoriques et les oiseaux modernes étaient déjà pavés. Nous ne savons peut-être jamais exactement quand les premiers oiseaux modernes ont émergé, des découvertes comme celle-ci signifient que nous nous rapprochons.

