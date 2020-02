L’ancien responsable des vols spatiaux de la NASA, Gerstenmaier, travaillera pour SpaceX

WASHINGTON – Bill Gerstenmaier, le chef de longue date du programme de vol spatial humain de la NASA qui a été réaffecté l’année dernière et qui a pris sa retraite plus tard, travaille maintenant comme consultant pour SpaceX alors que la société se prépare à commencer les vols commerciaux de l’équipage.

Une source de l’entreprise, s’exprimant en arrière-plan, a déclaré le 11 février que Gerstenmaier travaille en tant que consultant pour «l’équipe de fiabilité» de SpaceX. La nouvelle de son embauche a été rapportée pour la première fois par CNBC.

Gerstenmaier a rejoint la NASA en 1977 et a gravi les échelons de l’agence, y compris des postes de direction dans les programmes navette et ISS avant de devenir administrateur associé pour les opérations spatiales en 2005. Il est devenu administrateur associé pour l’exploration humaine et les opérations en 2011 lorsque la NASA a fusionné ses activités d’exploration et de directions des missions des opérations spatiales.

Gerstenmaier a occupé ce poste, qui a supervisé la Station spatiale internationale, le fret commercial et l’équipage, et les programmes Space Launch System et Orion jusqu’au 10 juillet. . L’adjoint de Gerstenmaier, Bill Hill, a été réaffecté à un poste similaire en même temps.

Sa réaffectation a pris de nombreuses personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’agence par surprise. «Nous entrons dans une nouvelle ère de vols spatiaux humains où l’administration est intéressée à aller vite, nous voulons faire les choses différemment, et je pensais qu’il était important d’avoir un nouveau leadership au sommet de l’exploration humaine. et la Direction des missions opérationnelles », a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, dans une interview deux jours plus tard.

Bridenstine a également fait l’éloge de Gerstenmaier. «C’est un grand Américain. C’est un grand patriote. Il a servi la NASA pendant 42 ans et nous l’aimons », a-t-il déclaré dans l’interview. Gerstenmaier a tranquillement pris sa retraite de la NASA en décembre, restant hors de vue du public pendant ses derniers mois à l’agence.

Gerstenmaier était très apprécié à la NASA et dans la communauté spatiale au sens large, pour son expertise et son leadership pendant les périodes tumultueuses de l’agence, notamment la mise hors service de la navette, l’annulation du programme Constellation et la plus grande dépendance à l’égard des fournisseurs commerciaux pour le transport de marchandises et, bientôt, les astronautes de et vers la station. Cela comprenait le soutien au développement des véhicules Falcon et Dragon de SpaceX qui sont maintenant couramment utilisés pour livrer des cargaisons à l’ISS et, dès ce printemps, pour transporter des astronautes de la NASA.

En décembre, le National Space Club and Foundation a annoncé qu’il décernait à Gerstenmaier sa plus haute distinction, le Robert H. Goddard Memorial Trophy. “Son rôle unique et sa focalisation laser sur l’exploration spatiale ont gagné la confiance de plusieurs administrations, administrateurs de la NASA et congrès”, a déclaré la citation. “Son professionnalisme et ses capacités techniques lui ont valu la réputation d’être sans doute la personne la plus influente dans le vol spatial humain américain.”

Cette réputation s’étend également en dehors des États-Unis. “Félicitations à SpaceX pour l’embauche d’un ingénieur aérospatial exceptionnel, l’ancien chef du programme d’exploration humaine de la NASA William Gerstenmaier”, a tweeté Dmitry Rogozin, directeur de l’agence spatiale russe Roscosmos. «Son rôle dans le projet ISS a été formidable. Je souhaite à mon ami Bill plein succès dans son nouveau poste! »

Un autre ancien patron de Gerstenmaier a également pesé. «Un formidable ajout à l’équipe SpaceX tout en maintenant Bill dans la grande famille des vols spatiaux humains. Il contribuera à améliorer encore une équipe déjà excellente », a déclaré l’ancien administrateur de la NASA, Charles Bolden.