L’ancienne Mars peut avoir eu 2 réservoirs d’eau distincts

Nous avions l’habitude de penser à Mars comme l’enveloppe sèche d’un monde. Bien qu’il existe des preuves d’eau qui coule occasionnellement à la surface, la majeure partie de l’eau de la planète a disparu depuis longtemps. Nous pouvons encore reconstruire une partie du passé liquide de Mars à l’aide d’échantillons de roches sous forme de météorites martiennes. Une équipe de l’Université de l’Arizona a analysé une paire de ces objets et a déterminé que Mars pouvait avoir deux réservoirs d’eau distincts, ce qui pourrait changer notre façon de comprendre la formation planétaire.

Les scientifiques pourront peut-être un jour envoyer des échantillons de Mars vers la Terre – le rover Persévérance collectera du matériel et le stockera pour une éventuelle future mission de retour d’échantillons. Jusque-là, le mieux que nous puissions faire est d’étudier la poignée de météorites connues pour venir de Mars. L’équipe de l’Arizona, dirigée par Jessica Barnes, a analysé deux météorites martiennes connues sous le nom d’Allan Hills 84001 (de renommée microbe Maritan) et d’Afrique du Nord-Ouest 7034. La première a été découverte en Antarctique en 1984 et la seconde est venue du désert du Sahara en 2011.

La clé pour comprendre l’eau passée sur Mars est la façon dont les isotopes de l’hydrogène sont distribués dans les échantillons. L’eau contient de l’hydrogène, mais tout l’hydrogène n’est pas le même. L’hydrogène avec un neutron est appelé deutérium ou «hydrogène lourd». S’il n’y a pas de neutrons, c’est ce qu’on appelle le protium ou «l’hydrogène léger». Sur Terre, la grande majorité de l’hydrogène est du protium avec un rapport de 1: 6 420. Cependant, le deutérium est plus courant sur Mars aujourd’hui.

Lors de l’évaluation des météorites, le mélange de matériaux a permis à l’équipe de suivre les niveaux d’isotopes de l’hydrogène sur environ 4 milliards d’années. Ils ont constaté que le rapport d’hydrogène était tombé entre celui de la Terre et de Mars moderne de façon constante au cours de cette période. Mais cela ne correspondait pas aux recherches précédentes, qui ont révélé que les isotopes de l’hydrogène dans les météorites martiennes varient considérablement.

La clé pour comprendre les résultats était la géochimie de deux types différents de roches volcaniques sur Mars. Les soi-disant «shergottites enrichies» ont plus de deutérium et les «shergottites appauvries» ont plus de protium, comme vous en trouverez sur Terre. Si vous mélangez ces deux matériaux ensemble, vous vous rapprochez des valeurs observées dans cette étude.

Selon Barnes, les shergottites enrichies et appauvries pourraient être un record de deux réservoirs d’eau différents dans le passé de la planète. Cela ne se produit pas sur Terre parce que notre planète possède un océan mondial de magma souterrain qui homogénéise la croûte. Si Mars n’a jamais eu cela, cela pourrait nous en dire beaucoup sur les types de matériaux disponibles pour fusionner en planètes au début du système solaire.

