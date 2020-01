L’antivirus gratuit d’Avast récolte tous vos clics et les vend à des tiers

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Comme nous l’avons appris maintes et maintes fois, les choses «gratuites» sur Internet ne sont presque jamais vraiment gratuites. Si vous ne payez pas avec de l’argent, vous payez probablement avec vos données. C’est le cas avec les produits antivirus gratuits d’Avast, qui récoltent l’historique de navigation pour les vendre à de grandes sociétés. Malgré les affirmations selon lesquelles ses données sont entièrement anonymisées, une enquête de notre site soeur PCMag and Motherboard montre à quel point il est facile de démasquer des utilisateurs individuels.

Avast, qui propose des produits antivirus sous sa propre marque ainsi que AVG, a traditionnellement obtenu des notes élevées pour ses prouesses de blocage de logiciels malveillants. Lors de la configuration de la suite AV gratuite de l’entreprise, les utilisateurs sont invités à opter pour la collecte de données. Beaucoup le font après avoir été assurés que toutes les données sont anonymisées et agrégées pour protéger leur identité. Cependant, Avast recueille des données beaucoup plus granulaires que quiconque ne s’y attendait, ce qui met votre vie privée en danger.

Avast commercialise les données des utilisateurs via sa filiale Jumpshot, qui entretient des relations avec des entreprises comme Google, Pepsi, Microsoft et Home Depot. PCMag et Motherboard ont réussi à accéder à des documents internes et à un échantillon de données de Jumpshot, et ils ont découvert qu’Avast suit les clics des utilisateurs jusqu’au deuxième. Voici un exemple de format de données Jumpshot.

ID de l’appareil: abc123x Date: 01/12/2019 Heure Minute Seconde: 12:03:05 Domaine: Amazon.com Produit: Apple iPad Pro 10.5 – Modèle 2017 – 256 Go, or rose Comportement: Ajouter au panier

Cela ne vous dit rien sur la personne derrière les clics – sauf si vous êtes Amazon. Avec l’accès aux données Amazon, vous pouvez simplement rechercher des utilisateurs qui ont exécuté le même clic ou la même série de clics, et maintenant vous avez un nom associé à l’ID de l’appareil. Soudain, les données d’Avast contiennent un enregistrement complet de l’utilisation d’Internet de cet utilisateur. D’autres entreprises peuvent faire de même en associant les clics anonymisés dans les données Avast à leurs propres enregistrements.

Jumpshot propose divers produits aux clients, dont certains n’incluent qu’une fraction des données qu’il recueille. Par exemple, un produit se concentre sur les recherches et sur ce que l’utilisateur a finalement cliqué, mais Jumpshot dispose également d’un flux “Tous les clics” qui inclut toutes ses données. Jumpshot vend généralement le flux complet sans ID d’appareil, mais il a accepté de fournir les données avec des ID à la société de marketing Omnicom Media Group à la fin de 2018. Quelle que soit la quantité de données que Jumpshot offre dans chaque package, l’appeler anonymisé est extrêmement trompeur. Une fois que ces données sont dans la nature, vous ne pouvez pas savoir avec certitude où elles finiront.

Avast a récemment supprimé les fonctionnalités de suivi des utilisateurs de ses extensions Chrome, mais les programmes de bureau autonomes continuent de collecter chaque clic. Pour cette raison, PCMag ne recommande plus Avast Antivirus.

