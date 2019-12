L'aperçu FSD des vacances de Tesla montre un réseau neuronal qui s'améliore très rapidement

Lors de la Journée de l'autonomie de Tesla en avril dernier, le directeur de AI Andrej Karpathy a plaisanté en disant que les participants à l'événement n'avaient utilisé qu'une paire de caméras pour se rendre sur le site. Soulignant ce point et l'aversion de Tesla pour le LiDAR, le directeur de l'IA a même plaisanté en disant que les participants ne devaient pas avoir tiré des lasers de leurs yeux lorsqu'ils se rendaient à l'événement. Ces blagues, bien que légères, montrent le pari complet de Tesla sur l'idée d'Elon Musk selon laquelle une suite de caméras et un réseau de neurones suffisent à enseigner à une flotte de véhicules à conduire de manière autonome.

Contrairement aux entreprises autonomes comme Waymo et Cruise, Tesla a l'intention de ne pas utiliser LiDAR, un composant qui est à peu près omniprésent parmi les entreprises développant la technologie FSD. Musk s'est avéré assez impitoyable pour LiDAR, le qualifiant de «course de fou» et de «stupide» s'il est utilisé pour les voitures. Cela vient beaucoup de Musk, d'autant plus que SpaceX, la société spatiale privée du PDG de Tesla, utilise LiDAR pour son vaisseau spatial. Musk a expliqué que le LiDAR avait du sens dans l'espace, mais qu'il était insensé de l'utiliser dans des voitures ordinaires.

1. Naviguer sur le pilote automatique est beaucoup plus agressif pour sortir de la voie de dépassement que dans la version précédente

2. J'ai essayé mais toujours pas de prise en charge du péage 😉 pic.twitter.com/tfSxPLI2Iy

Tesla travaille depuis sur l'amélioration de son logiciel Autopilot et de sa suite FSD grâce aux données recueillies par le parc de véhicules de l'entreprise. Ces données sont ensuite introduites dans le réseau neuronal de l'entreprise, qui s'améliore en fonction des données qui sont alimentées. Tesla a été assez silencieux sur les capacités officielles de son réseau neuronal, mais si les visualisations de sa récente prévisualisation FSD sont une indication, il semble que les véhicules de la société ont appris à reconnaître beaucoup d'objets communs du centre-ville qui seraient très certainement rencontrés. une fois le service Robotaxi introduit.

Il y a quelques jours, Elon Musk a consulté Twitter pour déclarer qu'un «aperçu FSD» serait inclus dans une prochaine mise à jour. Cette mise à jour est la version logicielle 2019.40.50. La mise à jour récemment publiée n'est pas une blague non plus, car elle a ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que les profils de pilote, les nouveaux jeux d'arcade Tesla, TRAX et de nouveaux services pour le théâtre Tesla. Mais en dehors de ces améliorations, la mise à jour comprenait également un «aperçu» de Full Self-Driving. Cet avant-goût s'est présenté sous la forme de visuels mis à jour, dont beaucoup semblaient avoir été conçus spécifiquement pour la conduite en ville.

Certaines de ces fonctionnalités ont été relatées par le propriétaire passionné de Tesla, Steve Hamel, qui a partagé quelques photos de son modèle 3 après que son véhicule a reçu la mise à jour 2019.40.50. Sur la base des messages du propriétaire du modèle 3, il semble que Teslas soit maintenant capable de reconnaître les poubelles, les lignes de voie, les flèches peintes sur la route et les couleurs changeantes des feux de circulation. Les panneaux d'arrêt et les marquages ​​routiers sont également restitués avec précision dans la récente mise à jour. En termes de performances, le propriétaire de Tesla a fait remarquer sur Twitter que des fonctionnalités telles que Navigate on Autopilot ont été améliorées.

Bien sûr, les nouvelles visualisations de Tesla ne sont que la pointe de l'iceberg pour l'entreprise et ses solutions complètes de conduite autonome. La publication des visuels mis à jour sur la flotte de l'entreprise suggère que les efforts de Tesla en matière de FSD ont connu de grandes améliorations au cours des derniers mois. Néanmoins, voir les voitures électriques de Tesla reconnaître des objets autrement omniprésents sur la route suggère que le pilote automatique et le FSD sont sur la bonne voie vers une véritable autonomie. Après tout, ce qui est visible est déjà impressionnant. On ne peut qu'imaginer à quel point le système est vraiment avancé sous le capot.