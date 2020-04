L’Apple Store confirme la nouvelle image de marque de l’iPhone SE et son lancement serait imminent

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les rumeurs d’un lancement imminent d’un nouvel iPhone (économique) mis à jour ont atteint un paroxysme, . impliquant que l’appareil pourrait être annoncé dès aujourd’hui. L’article a été écrit hier, mais Apple n’a encore rien annoncé cet après-midi. Est-ce que cela va? Qui sait? Amusement et jeux au temps des coronavirus.

Selon des rumeurs désormais quasi-factuelles, l’iPhone SE sera appelé iPhone SE (par opposition à l’iPhone 9). Il y a de nouvelles publicités pour les protecteurs d’écran de Belkin qui déclarent qu’elles sont compatibles avec l’iPhone SE.

Le téléphone s’appellera l’iPhone SE, contrairement à l’iPhone SE 2, écrit ., et qu’il se distinguera des modèles précédents par l’année de fabrication (2020) ainsi que par sa différence de taille évidente. Alors que l’ancien iPhone SE est un appareil de 4 pouces, le nouveau modèle est basé sur le corps de l’iPhone 8 et dispose d’un écran de 4,7 pouces.

L’augmentation de la taille de l’écran ne reflète pas vraiment l’augmentation de la taille de la main, et je serai curieux de voir si la SE se vend aussi bien que la… SE. L’iPhone SE (2017) mesure 2,31 pouces de large, tandis que l’iPhone 8 mesure 2,65 pouces de large. Un tiers de pouce ne sonne pas beaucoup, mais c’est une augmentation de 1,16x pour cent de la largeur du téléphone. Je ne dis pas qu’il n’y a aucun avantage à une plus grande taille d’écran, car il y en a absolument – je peux louer l’iPhone SE, mais je reconnais que son petit écran est un facteur limitant. L’iPhone SE (2020) résoudra cela un peu, mais au prix d’une prise en main plus large. J’ai comparé l’iPhone 8 à l’iPhone SE il y a quelques années avant de m’installer sur ce dernier, mais j’ai toujours pensé que je pouvais m’adapter à la poignée légèrement plus grande. Les personnes aux mains plus petites que les miennes peuvent toutefois trouver cela désagréable.

Soi-disant, l’iPhone SE sera limité au blanc, au noir et au produit rouge et sera livré dans des configurations de 64 Go, 128 Go et 256 Go. AppleCare + est également à nouveau disponible pour la SE, nous supposons donc que les rumeurs d’un lancement imminent sont assez précises.

La tarification va être plus critique que jamais pour le succès de l’appareil. Il est douteux que quiconque fasse des achats importants de téléphones en ce moment, étant donné que l’économie a maintenant perdu plus d’emplois (~ 10 millions) en deux semaines qu’elle n’en a perdu en deux ans de la Grande Récession. En décembre, je prévoyais d’acheter un iPhone SE dès son lancement étant donné l’état de mon Phone of Shame (qui fonctionne toujours), mais avec l’incertitude économique qui envahit maintenant les États-Unis, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur il est temps de déposer 400 $ sur un téléphone. Le nouvel appareil devrait avoir un SoC mis à jour et des capacités actualisées par rapport à l’ancien SE, mais nous n’avons pas de liste exacte des fonctionnalités qu’Apple abandonne par rapport à l’introduction pour la première fois dans son matériel budgétaire. Un capteur de caméra frontale amélioré (le dernier SE n’était que de 1,2 mégapixels) et des cadres plus petits trouvés sur l’iPhone 6, 7, 8, etc., seraient également des améliorations bienvenues en plus de la taille de l’écran.

Maintenant lis: