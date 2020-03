L’application Lockheed Martin offre un aperçu de la planification d’une constellation de satellites

L’application doit aider à «comprendre les éléments associés aux architectures des satellites de communication».

WASHINGTON – Lockheed Martin a développé une application iPhone et iPad appelée «Constellations» qui visualise les compromis et les calculs qui entrent dans la conception d’un réseau de satellites dans l’espace.

Les responsables de l’entreprise ont présenté une version bêta de l’application aux journalistes le 10 mars lors de la conférence Satellite 2020. Le produit final sera disponible sur l’App Store d’Apple dans quelques semaines, a déclaré un porte-parole.

Le public cible de l’application est les acheteurs du gouvernement, les investisseurs de l’industrie spatiale et le monde universitaire afin qu’ils puissent «comprendre les éléments associés aux architectures des satellites de communication», a déclaré la société. Les utilisateurs peuvent déterminer quelle architecture spatiale conviendrait mieux à leurs besoins et à leurs budgets en ajustant des facteurs clés tels que l’altitude de l’orbite, la durée de vie du satellite et la durée du service complet.

Les dirigeants de Lockheed Martin ont déclaré que la société avait construit l’application avec les mêmes outils d’ingénierie que l’industrie spatiale utilise pour construire des constellations commerciales.

La société a mis la version bêta à la disposition d’un groupe limité de clients et d’ingénieurs spatiaux pour la tester et obtenir des commentaires. Les dirigeants ont déclaré que l’une des raisons pour lesquelles Lockheed a développé l’application était de démystifier le processus de compromis entre les performances, le coût et d’autres facteurs qui éclairent les décisions – comme la taille des satellites à utiliser, dans quelles orbites ils devraient être déployés, combien de lancements seront nécessaires, combien de stations au sol seront nécessaires pour soutenir la constellation et quels seront les coûts d’exploitation à long terme.

“Nous n’avons aucun parti pris vers une solution particulière pour la demande sans cesse croissante de missions de communication, ou la meilleure façon de répondre à l’environnement dynamique, mais cherchons à comprendre les solutions et les métiers afin que nous puissions mieux répondre à ces besoins du marché”, a déclaré la société.