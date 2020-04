L’approbation de la FDA du test de coronavirus de 2 minutes qui change la donne était fausse – .

Un test d’anticorps anti-coronavirus à résultat rapide qui aurait obtenu l’approbation de la FDA n’avait en fait pas été approuvé par la FDA au moment de l’annonce de la société.

La société, Bodysphere, dit que le mélange était une simple erreur humaine, bien qu’elle insiste sur le fait que son produit fonctionne comme prévu et qu’elle attend maintenant avec impatience une réelle approbation de la FDA.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La FDA a rejeté les réclamations d’une entreprise qui se vantait d’un test sanguin approuvé par la FDA qui pourrait révéler une infection à coronavirus aussi rapidement que deux minutes après un prélèvement sanguin. La société, BodySphere, a volé les gros titres plus tôt cette semaine en affirmant que son test ultra-rapide avait passé l’inspection de la FDA et avait été approuvé. Malheureusement, ce n’était pas le cas.

Le test, que la société a hardiment appelé «un changeur de jeu» dans la lutte contre le coronavirus, n’a pas du tout été approuvé par la FDA. En discutant avec ., la FDA a noté qu’elle n’avait pas approuvé un tel test et qu’elle ne savait pas où la société avait croisé ses fils.

L’annonce d’une nouvelle option de test faisant son chemin dans le processus d’approbation de la FDA était certainement excitante, et elle a attiré encore plus d’attention en raison du fait que le test prétend détecter des anticorps anti-coronavirus dans un petit échantillon de sang. Un test sérologique comme celui-ci serait incroyablement utile et pourrait être une arme majeure dans la lutte contre la pandémie. Cependant, la FDA ne l’a pas réellement approuvé.

Mais comment une entreprise développant un test aussi high-tech et vital pourrait-elle faire passer ses signaux d’une manière aussi dramatique et embarrassante?

«Dans la hâte d’obtenir les kits de test désespérément nécessaires aux premières lignes, BODYSPHERE croyait que lorsque le produit du fabricant était répertorié sur le site Web du registre de la FDA, c’était la notification de la Food and Drug Administration (FDA) que l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) avait été délivrée. », A déclaré Charlton E. Lui, PDG de Bodysphere, dans un communiqué.

«Ce malentendu n’invalide en rien l’authenticité ou l’efficacité des kits de test. En vertu de la politique de la FDA, dès que le fabricant a reçu sa lettre d’accusé de réception (ci-jointe) de la FDA, BODYSPHERE étant nommé distributeur sur la soumission de l’EUA, a été autorisé à commercialiser et à distribuer des kits de test à tout professionnel de la santé agréé aux États-Unis à des fins de diagnostic pendant le fabricant attend le mot d’une décision finale sur sa demande FDA EUA. “

Cette clarification survient alors que la société est déjà inondée d’appels et de demandes pour ses tests, probablement d’organisations et d’agences gouvernementales qui pensent qu’elle a déjà obtenu l’approbation de la FDA. Comme vous pouvez vous y attendre, Bodysphere attend maintenant avec impatience son approbation réelle par la FDA afin de pouvoir commencer à faire des affaires.

“Hier, les lignes téléphoniques ont été débordées d’appels à travers le monde cherchant à obtenir ces tests”, ajoute Lui. «BODYSPHERE ajoute de nouvelles lignes téléphoniques qui seront opérationnelles dès que possible pour répondre à l’afflux d’appels. BODYSPHERE attend avec impatience la délivrance par la FDA de l’EUA au fabricant. »

Source de l’image: Bodysphere

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.