L’approbation par la FCC du réseau Ligado 5G suscite les critiques du DoD, les éloges du Département d’État.

WASHINGTON – La Commission fédérale des communications a annoncé le 20 avril qu’elle avait approuvé la demande de Ligado de déployer un réseau national pour fournir des services 5G et Internet des objets. Le vote unanime est intervenu malgré les fortes objections du ministère de la Défense et d’autres agences fédérales qui soutiennent que le réseau de Ligado va perturber le système de positionnement mondial.

Le président de la FCC, Ajit Pai, a déclaré que la commission donne son feu vert à Ligado à condition qu’il n’interfère pas avec le GPS ou tout autre utilisateur historique du spectre de la bande L qui sera autorisé par la société.

Le secrétaire à la Défense, Mark Esper, a déclaré sur Twitter que le DoD «continue de prendre en charge les options 5G nationales, mais pas au risque de paralyser nos réseaux GPS. Près d’une douzaine d’autres agences fédérales se sont jointes à nous pour s’opposer à cette proposition. »

Pendant ce temps, le secrétaire d’État Mike Pompeo a applaudi la décision de la FCC comme «vitale pour notre sécurité nationale et contribuera à faire en sorte que les États-Unis soient le leader mondial des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’internet des objets, l’informatique de pointe et la prochaine génération. de télémédecine. ” Accélérer le déploiement de la 5G, a déclaré Pompeo dans un communiqué, est “essentiel à la croissance et à la sécurité économique mondiale de notre pays”.

Le réseau terrestre de faible puissance de Ligado sera conçu de manière à ne pas nuire au GPS, a déclaré Pai. Par rapport à une proposition antérieure, il a réduit de 99,3% les niveaux de puissance du signal et inséré une bande de garde de 23 mégahertz séparant les signaux Ligado de ceux utilisés par les satellites GPS. “Cela favorise une utilisation plus efficace et plus efficace des ressources du spectre de notre pays et garantit que les opérations des bandes adjacentes, y compris le système de positionnement mondial, sont protégées”, a déclaré M. Pai dans un communiqué le 20 avril.

Alors que le vote de la FCC était bipartite, les agences gouvernementales et le Congrès sont divisés sur la décision de la commission de libérer le spectre en bande L adjacent au GPS. Les départements de la défense, du commerce et des transports y sont opposés, de même que les dirigeants des comités des services armés du Sénat et de la Chambre.

La FCC a publié lundi dans un communiqué de presse des déclarations de soutien de Pompeo, du procureur général William Barr, de plusieurs législateurs tels que le sénateur Mark Warner (D-Va.), Le sénateur Ron Johnson (R-Wisc.), Et des groupes de l’industrie.

Le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Robert Carver, a déclaré le 20 avril que le DoD maintenait sa déclaration du 17 avril publiée avant l’ordonnance de la FCC. “Le DoD et près d’une douzaine d’autres agences fédérales sont fermement opposés à la proposition de Ligado et ont demandé son refus”, a déclaré Carver.

Le directeur exécutif de la GPS Innovation Alliance, J. David Grossman, s’est dit “profondément déçu” par la décision de la FCC. La commission “semble ignorer les vues bien documentées des agences d’experts chargées de préserver l’intégrité du GPS, en particulier sur la question critique de ce qui constitue une interférence nuisible pour les utilisateurs des systèmes mondiaux de navigation par satellite”, a-t-il déclaré dans un communiqué.