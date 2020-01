L’armée iranienne admet qu’elle a abattu un Boeing 737 ukrainien par erreur – .

Des équipes d’urgence inspectent l’épave laissée par l’écrasement d’un Boeing 737-800 ukrainien à réaction en Iran. (Photo IRNA)

Quelques jours après avoir affirmé que le crash catastrophique d’un Boeing 737-800 ukrainien avait été causé par une panne mécanique, l’armée iranienne a reconnu qu’elle avait abattu le jet par erreur avec une frappe de missile, tuant les 176 personnes à bord.

Dans un communiqué publié samedi (heure de Téhéran), l’état-major des forces armées iraniennes a déclaré que l’erreur avait été commise mercredi matin après avoir tiré une rafale de missiles sur des installations américaines en Irak voisin et se préparait à des contre-attaques contre des installations stratégiques. L’armée a déclaré que peu après le décollage de l’avion Ukraine International Airlines à destination de Kiev, il semblait prendre un virage serré vers un centre du Corps des gardiens de la révolution islamique “sous la forme d’un vol hostile”.

Une erreur humaine a conduit à prendre l’avion pour cible et à frapper “, ce qui a malheureusement entraîné le martyre de chers compatriotes et la mort de plusieurs ressortissants étrangers”, a indiqué l’armée. Il a présenté ses excuses et ses condoléances, a déclaré qu’il «dénoncerait immédiatement le coupable à l’Organisation judiciaire des forces armées» et a promis de présenter publiquement des explications détaillées sur l’erreur.

L’admission est intervenue après que des responsables américains, canadiens et alliés ont déclaré que leurs renseignements indiquaient qu’une frappe de missile était la cause de l’accident plutôt qu’un problème mécanique. Après la résistance initiale, l’Iran a déclaré qu’il autoriserait les responsables américains et les représentants de Boeing à participer à l’enquête sur l’accident aux côtés d’experts iraniens, ukrainiens et d’autres pays.