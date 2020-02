L’arrêt de Foxconn sur un coronavirus menace la production d’iPhone – .

Alors que la nouvelle souche de coronavirus continue de se propager à travers d’énormes parties de la Chine, l’impact de l’épidémie sur le monde dans son ensemble devient de plus en plus évident. Il y a évidemment le risque que le virus se propage à encore plus de pays, mais même s’il reste largement contenu en Chine, cela pourrait avoir un impact dramatique sur les entreprises qui dépendent de la main-d’œuvre chinoise pour la fabrication.

Apple est l’une de ces sociétés, les installations de Foxconn en Chine étant responsables de la production de millions de smartphones Apple. Maintenant, avec la Chine qui verrouille les villes et prolonge les temps d’arrêt pour les vacances lunaires, la lutte contre le virus aurait fait sentir à Apple le pincement.

Comme le rapporte ., Foxconn se prépare à de graves interruptions et perturbations de ses capacités de production, avec la décision de prolonger la fermeture généralisée de ses opérations en Chine jusqu’au 10 février au moins. Même dans ce cas, rien ne garantit que le travail dans les usines de fabrication de Foxconn reprendra, car les autorités continuent de surveiller la propagation du virus.

La présence manufacturière de Foxconn en Chine est énorme, avec des centaines de milliers de travailleurs qui remplissent les usines de l’entreprise et travaillent sans relâche pour assembler et tester toutes sortes de technologies grand public, y compris les iPhones d’Apple.

Avec une épidémie virale dans le pays, l’idée de demander à de nombreux travailleurs de s’asseoir dans des espaces confinés et de travailler pendant des heures ressemble au début d’un film catastrophe, et une main-d’œuvre criblée de symptômes de pneumonie serait dévastatrice pour l’entreprise. . Foxconn fera évidemment tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que cela se produise, mais l’équilibre entre la santé et la sécurité des travailleurs et les attentes de ses clients technologiques est pour le moins délicat. Dans l’intervalle, les autorités locales décideront finalement quand les entreprises pourront envisager d’inviter leurs employés à reprendre le travail.

D’après les rapports de la Chine, le nombre de décès du nouveau coronavirus est d’environ 500, avec des dizaines de milliers d’infections confirmées. Ces statistiques ont été fortement contestées par certains en Chine qui affirment que les chiffres sont volontairement minimisés pour un public international.

