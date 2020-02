L’astronaute de la NASA Christina Koch a retrouvé son chien après un an d’absence, et c’est absolument magique – .

Christina Koch de la NASA a déjà connu une année mouvementée. Après le coup d’envoi de 2020 en tant que membre de l’équipage de la Station spatiale internationale, Koch est revenu sur Terre en tant que nouveau détenteur du record pour le plus long séjour dans l’espace d’une astronaute. Elle est partie depuis un moment, et personne ne le sait plus que son fidèle toutou Sadi Lou.

Après être retourné sur Terre et avoir traversé tous les débriefings et autres formalités administratives qui empêchent un astronaute de reprendre une vie normale, Koch a finalement été autorisé à rentrer chez lui récemment. Sadie Lou l’attendait très certainement, et même après près d’un an, les deux se sont reconnectés immédiatement.

«Je ne sais pas qui était le plus excité. Heureuse qu’elle se souvienne de moi après un an! »A posté Koch sur Instagram. “C’est Sadie Lou, notre LBD (petit chien brun). Meilleure race pour un meilleur ami. “

La vidéo est absolument adorable.

Être loin d’un animal bien-aimé même pour une courte période de temps peut être un véritable test de volonté, et après près d’un an d’intervalle, il est clair qu’il y avait beaucoup d’émotions qui coulaient pendant les retrouvailles.

Koch, qui détient maintenant un certain nombre de records et de «premières» en tant que femme dans l’espace, bénéficiera probablement d’un temps d’arrêt et d’une période de repos avant le début du prochain chapitre de son voyage scientifique. Quoi qu’il en soit, nous sommes ravis de le voir.

Source de l’image: astro_christina

