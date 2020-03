L’astrophysicien tente de construire un coronavirus portable, se retrouve avec des aimants logés dans le nez

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Être une personne intelligente n’empêche pas de faire des erreurs stupides. Exemple concret: l’astrophysicien australien Daniel Reardon. Avec la pandémie de coronavirus en cours, Reardon a décidé de bricoler avec un système magnétique qui avertirait les gens de ne pas toucher leur visage. Une noble idée, oui, mais ce qui a suivi était une comédie d’erreurs qui s’est terminée avec Reardon à l’hôpital avec quatre aimants coincés dans son nez.

Comme les médecins nous le rappellent fréquemment ces derniers temps, toucher votre visage peut provoquer une infection via des particules de virus sur vos mains. C’est un bon conseil à suivre, mais nous le faisons tous de temps en temps. L’idée du Dr Reardon était d’utiliser un détecteur de champ magnétique et des aimants en néodyme pour déclencher une alarme si la main du porteur se rapprochait trop de son visage. Reardon étudie les pulsars et les ondes gravitationnelles, mais il admet n’avoir aucune expérience particulière avec les circuits électroniques. C’est là que réside le problème.

Reardon a commencé par mettre deux petits aimants à l’intérieur de ses narines et deux à l’extérieur pour les maintenir en place. Cela lui a permis de tester le détecteur de champ magnétique, en le rapprochant et en l’éloignant de son visage. La faille fatale de son plan était d’utiliser de puissants aimants en terres rares. Il a tenté de retirer les aimants avec un autre aimant, mais la forme de la narine empêche les aimants pris en sandwich de glisser. Alors qu’il tentait de retirer les aimants de son nez, il a perdu son emprise et tous les aimants se sont collés les uns aux autres. Cela laissa Reardon avec trois aimants puissants dans sa narine gauche et un dans la droite, tous collés avec son septum entre les deux. “À ce stade, j’ai manqué d’aimants”, a déclaré Reardon.

Si cela vous arrivait (et ne pensez pas que vous êtes trop intelligent pour vous mettre dans cette situation – Reardon est un astrophysicien, après tout), vous iriez probablement avec une pince ou une pince à épiler pour essayer de retirer les aimants. C’est ce que le Dr Reardon a tenté, mais les aimants ont simplement magnétisé la pince, ce qui rend impossible de les saisir.

Heureusement, le partenaire de Reardon travaille dans un hôpital de Melbourne et l’a emmené aux urgences pour que tous ses collègues puissent rire. Le Dr Reardon était un bon sportif à ce sujet et le personnel a pu retirer les aimants. Les documents de décharge de la salle d’urgence montrent que Reardon a nié qu’il y ait plus d’aimants dans son nez. Dieu merci. Chez ExtremeTech, nous applaudissons la pensée originale du Dr Reardon.

