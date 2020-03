L’auteur de “Cosmos” Ann Druyan réfléchit à des mondes possibles – .

Ann Druyan est productrice exécutive, scénariste et réalisatrice de “Cosmos: Possible Worlds”, une série télévisée National Geographic diffusée lundi. Elle est également l’auteur d’un livre d’accompagnement et la veuve de l’astronome Carl Sagan. (Photo National Geographic / Stewart Volland)

Combien de dimensions le cosmos a-t-il?

Si nous parlons de la théorie des cordes, elle pourrait être de 10, 11 ou 26 dimensions. Mais si nous parlons de “Cosmos”, la série télévisée rendue célèbre par le défunt astronome Carl Sagan il y a 40 ans, il y a maintenant trois dimensions.

Tout a commencé avec l’original “Cosmos: un voyage personnel”, qui a amené des sujets cosmiques tels que l’évolution stellaire et la vie extraterrestre à la télévision aux heures de grande écoute en 1980. Dix-huit ans après la mort de Sagan à Seattle, l’émission est entrée dans sa deuxième dimension aux heures de grande écoute. en 2014 – grâce en grande partie aux efforts d’Ann Druyan, veuve et collaboratrice de longue date de Sagan.

Druyan a été producteur exécutif, réalisateur et co-scénariste de «Cosmos: A Spacetime Odyssey», diffusé sur Fox et le National Geographic Channel avec l’astronome Neil deGrasse Tyson comme hôte.

La série, qui a prolongé et mis à jour le récit original de Sagan avec de nouvelles découvertes et de nouveaux graphismes, a été si bien reçue qu’elle a conduit à la troisième dimension. «Cosmos: Possible Worlds», présenté lundi sur National Geographic, préserve le cadre métaphorique construit il y a toutes ces années par Sagan et Druyan.

Tyson prend la place de Sagan sur le navire de l’imagination, le véhicule de l’émission pour se lancer dans la spéculation sur les frontières cosmiques. Les salles d’extinction, qui présentent des espèces disparues depuis longtemps et plus récemment, ont été agrémentées d’images graphiques du 21e siècle. Il y a aussi le calendrier cosmique, qui réduit la chronologie de 13,8 milliards d’années de l’univers à la durée d’une année.

Mais comme «A Spacetime Odyssey», la nouvelle saison de 13 épisodes couvre un nouveau territoire. Depuis la diffusion de la deuxième saison, la recherche d’exoplanètes a parcouru un long chemin et Druyan elle-même s’est impliquée dans des projets comme Breakthrough Starshot, qui vise à envoyer des milliers de mini-sondes via le système Alpha Centauri au cours des prochaines décennies. L’idée derrière Starshot est évoquée dans le premier épisode de la saison.

La télévision ne représente qu’une partie de l’univers «Cosmos»: Druyan est également l’auteur d’un livre d’accompagnement, «Cosmos: Possible Worlds». Et bien que le livre et l’émission de télévision partagent un titre, ils vont dans des directions agréablement divergentes – avec plus de personnalité de Druyan qui brille à travers les pages écrites. La lecture du livre pourrait bien compter comme un voyage dans la quatrième dimension du «Cosmos».

Je couvre “Cosmos” dans ses différentes dimensions depuis plus de 20 ans, et quand Druyan et moi avons parlé la semaine dernière, il y avait un fort sentiment de déjà-vu à la fin de la conversation. Voici une transcription éditée de notre Q&R:

.: Dites-moi comment vous êtes passé de “A Spacetime Odyssey” à “Possible Worlds”? En quoi cette saison est-elle différente?

Ann Druyan: “Eh bien, j’espère que nous apprenons toujours. C’est une grosse erreur de ne pas être ouvert à l’apprentissage dans tout ce que vous faites. J’y ai réfléchi pendant un an après la diffusion de la deuxième saison de «Cosmos». Nous sentons tous l’ombre qui plane sur notre avenir.

«J’ai été inspiré par une citation d’Albert Einstein que j’ai découverte en surfant sur YouTube une nuit. Einstein a reçu 700 mots pour expliquer les rayons cosmiques aux 200 000 personnes réunies sous la pluie pour l’ouverture de l’Exposition universelle de New York de 1939. Et en plus d’expliquer les rayons cosmiques, il a utilisé certains de ces 700 mots pour dire au public que les rayons cosmiques avaient été découverts par un immigrant que les États-Unis avaient accueilli sur ses côtes. Il a dit que c’était absolument essentiel au succès des États-Unis.

“Puis il a dit:” Si la science, comme l’art, doit accomplir sa mission véritablement et pleinement, ses réalisations doivent entrer non seulement superficiellement, mais avec leur signification intérieure dans la conscience des gens. “

Albert Einstein – 1939 Exposition universelle de New York de Science Planet sur Vimeo.

«Je pensais que c’était une observation brillante. J’ai été époustouflé, car c’était le rêve de ‘Cosmos’ de remplir la mission de la science de pénétrer le plus largement possible auprès du plus grand public possible. Et puis l’autre pensée que j’ai eue en concevant la série était que notre vision de l’avenir est tellement dystopique. C’est un reflet de la réalité. C’est le reflet des graves défis auxquels nous sommes confrontés.

«Une autre inspiration pour moi a été le dessin de l’évolution du vol interstellaire que Carl Sagan a fait quand il avait 11 ou 12 ans. C’était un gamin vivant dans un appartement très modeste à Brooklyn en 1945, qui n’a jamais rencontré de scientifique. Mais il a vu ce grand avenir pour nous en explorant le cosmos. Il a vécu pour être un acteur de premier plan dans une mission interstellaire, à une époque où rien de ce qu’il avait touché n’avait quitté la planète.

«Quel rêve ambitieux! Cela me donne de l’inspiration, tout comme les histoires que nous racontons sur des gens qui, à des moments critiques, ont défendu la science, pour ce qu’ils pensaient être vrai – chacun d’entre eux estimant que la réalité était importante.

“Vous ne pouvez pas mentir sur Mars. À chaque étape de la mission, les gens doivent dire la vérité, être exacts et fidèles à la réalité afin d’accomplir les plus grandes choses à faire. En ce moment de très faible estime de soi, je voulais imaginer un avenir que nous pourrions encore avoir si nous agissions ensemble, si nous nous réveillions de notre somnambulisme et refusions d’être dirigés par des gens qui nient la réalité. C’est pourquoi nous racontons ces histoires. Nous espérons que ces histoires inspireront d’autres personnes à agir en conséquence. »

Q: L’émission présente de grands projets qui sont au tout début de leur réalisation – par exemple, Breakthrough Starshot et le télescope de 50 milliards de milles. C’est presque comme si vous présentiez ces concepts comme des inspirations, comme des choses qui n’ont pas encore été faites mais qui pourraient l’être par une génération future.

UNE: «Oui, car nous comprenons la science et la technologie requises. Nous savons comment faire ces choses maintenant, et nous sommes en train de les poursuivre activement. Ce que j’aime chez Starshot, c’est que c’est une flottille de petits nano-vaisseaux discrets. Ils sortent non pas pour revendiquer un territoire mais pour voir, sentir, expérimenter et renvoyer des informations. Je pense que c’est ce que fait une civilisation spatiale. Ils ne cherchent pas à déjeuner. Ils cherchent à en savoir plus sur le cosmos. “

Intégrer à partir de .

Q: Cela fait presque deux décennies que nous parlons des défis auxquels nous étions confrontés à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001. La question que je posais alors était: “Que dirait Carl?” Quelle leçon pourrions-nous tirer si Carl était là? Je dois donc demander à nouveau: que dirait Carl et que diriez-vous? Comment sortir de cette situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est sans doute aussi désastreuse que celle que nous avons connue après le 11 septembre?

UNE: «Eh bien, à certains égards, c’est plus grave, et à certains égards, c’est moins. La vie ne va généralement pas là où vous vous attendez, et c’est ce qui est vraiment terrible et ce qui est vraiment génial.

“Je ne peux pas parler pour Carl. Mais parfois, je me demande, en raison de sa croissance impressionnante et passionnante en tant qu’être humain, qu’il aurait peut-être pu nous aider à éviter la situation dans laquelle nous nous trouvons.

«Même si je sais que je ne vais plus jamais lui parler, je suis aussi fréquemment, mentalement intéressé par l’idée que je vais le rattraper sur toutes les choses folles qui se sont passées depuis le 20 décembre 1996, quand il décédés. Ça va être difficile de lui parler du 11 septembre, parce que nous avons eu notre réception de mariage sur le toit du World Trade Center, à Windows on the World. L’idée que c’est en quelque sorte un vide, où nous avons célébré cette journée joyeuse avec notre famille… c’est vraiment douloureux, la perte de la vie. Si je devais parler à Carl, je ne pense pas que j’aurais le cœur de lui dire où nous en sommes.

«Je sais que l’histoire n’est pas une progression linéaire. C’est deux pas en avant, un pas en arrière. C’est comme cela que ça se passe. Ce n’est pas seulement une ligne sur un graphique, mais le progrès est sur la trajectoire ascendante. C’est sinueux, et ça l’a toujours été. J’espère que Carl dira ce que tous ceux qui ont travaillé sur «Cosmos» diront: «Réveille-toi! Éveillez-vous à la romance de la vie dans le cosmos et agissez pour la protéger. “C’est ce que je pense qu’il dirait.”