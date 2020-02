L’avenir des capteurs pour les voitures autonomes: toutes routes, toutes conditions

Quelles que soient vos réflexions sur la vitesse à laquelle la technologie des véhicules autonomes progressera, il ne fait aucun doute qu’elle devra s’appuyer sur une technologie de capteur meilleure et moins chère que celle dont nous disposons aujourd’hui. Les véhicules de test actuels ont souvent des suites de capteurs coûtant plus de 100 000 $, et ne peuvent toujours pas faire face à tous les types de conditions routières et météorologiques.

Pour aider à fournir un certain contexte et évaluer le potentiel futur de diverses technologies de capteurs, nous avons réuni un groupe d’experts de l’industrie à Electronic Imaging 2020. Ils représentaient les principales modalités de capteurs dans l’automobile aujourd’hui: lidar, radar, caméras et imagerie thermique. Tout le monde a beaucoup appris, et il y a eu de bons plats à emporter que nous partagerons avec vous dans ce résumé de la session.

Mise en contexte: David Cardinal, ExtremeTech

Pour lancer le panel, nous avons préparé le terrain avec quelques informations et objectifs pour la session. Pour le contexte, il est clair qu’il existe un continuum d’applications. Cela va des déploiements d’ADAS «Niveau 2/2 +» d’aujourd’hui jusqu’au Saint Graal du Niveau 5 poursuivi par Waymo, avec des dizaines d’entreprises visant des déploiements de flotte de véhicules partagés de Niveau 4 quelque part entre les deux.

En tant qu’objectifs de la session, nous avons défini 1) la compréhension des forces et des faiblesses de chaque technologie, 2) la façon dont celles-ci évolueront à l’avenir et 3) la manière dont elles concurrenceront et se compléteront également dans le cadre d’une solution globale.

Dr Nikhil Naikal, Velodyne Lidar

Il était normal que le grand-père des fabricants de capteurs automobiles, Velodyne, donne le coup d’envoi du panneau. Son implication remonte au défi DARPA original et au désormais célèbre style «KFC Bucket» de lidar à balayage monté sur le toit. Alors que Velodyne est toujours le leader reconnu du marché, il fait désormais face à des dizaines de concurrents.

Pour faire face à la concurrence, Velodyne a élargi sa gamme de lidar pour inclure des unités jusqu’au petit Velobit qu’il prévoit de vendre à environ 100 $ lorsqu’il sera disponible. La société est également impatiente de conserver son design d’origine sur le toit, alors que Naikall nous a montré des photos de la Tesla que Velodyne a modernisée avec une suite de lidar Velarray presque invisible. Alors que bon nombre de ses nouveaux concurrents vantent d’ajouter plus d’intelligence au lidar lui-même, Velodyne se déplace avec précaution pour n’ajouter que les éléments de traitement qu’ils pensent être les mieux distribués.

Évaluation des caméras pour l’automobile, Nicolas Touchard, DXOMARK

Entre les caméras de recul obligatoires et plus de 50 millions de caméras frontales dans les systèmes ADAS de véhicule, l’imagerie en lumière visible est – avec peut-être les capteurs de stationnement – la forme prédominante de technologie de capteur actuellement trouvée dans les véhicules. Pour l’instant, ces systèmes ne sont fournis que pour aider les conducteurs humains, donc si une caméra de maintien de voie perd les lignes lorsque le véhicule se dirige vers le soleil, le conducteur est en charge. Mais à mesure que l’ADAS et, éventuellement, les systèmes de conduite autonome deviennent plus avancés, il sera essentiel que les caméras des véhicules fonctionnent bien dans toutes les situations.

La société de benchmarking de caméras DXOMARK a fait beaucoup de travail pour caractériser avec précision les défis de qualité d’image des caméras qui sont uniques à l’automobile, que son vice-président du marketing, Nicolas Touchard, a partagé avec nous. L’adaptation rapide de l’exposition à des changements soudains des niveaux de lumière, comme l’entrée ou la sortie d’un tunnel, est une exigence importante qui nécessite une mesure minutieuse – à la fois du temps d’adaptation et de tout dépassement résultant avant que l’exposition ne retrouve sa nouvelle valeur. La capacité de détecter avec précision les LED qui scintillent à différentes fréquences est une autre caractéristique importante. DXOMARK a construit du matériel personnalisé pour permettre aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de mesurer cela pour les conceptions de caméras proposées.

Imagerie thermique dans l’automobile, Mike Walters, FLIR

Parallèlement à la difficulté de détecter la distance, l’autre gros coup sur les caméras traditionnelles est qu’elles ne fonctionnent pas bien en cas de mauvaise lumière – ombre profonde, rétro-éclairage ou nuit, par exemple. Les caméras thermiques évitent ces problèmes en détectant directement le rayonnement à ondes plus longues qui émane de tout ce qui dégage de la chaleur. Cela les rend particulièrement efficaces pour détecter les voitures, les personnes et les animaux. Mike Walters, du leader de l’industrie thermique FLIR, nous a fait visiter certains des cas d’utilisation actuels des caméras thermiques dans les véhicules avec une série de vidéos convaincantes sur leur utilisation en basse lumière, en plein soleil et par mauvais temps.

Alors que le déploiement de caméras thermiques comporte ses propres défis uniques – le verre automobile traditionnel est opaque aux infrarouges afin qu’ils ne puissent pas pénétrer à l’intérieur des pare-brise par exemple – ils offrent beaucoup de promesses en complément d’autres modes de détection.

Radar automobile, Greg Stanley, NXP Semiconductor

Alors que le lidar obtient la majeure partie de la presse en raison de ses fonctionnalités impressionnantes, son radar frère à moindre coût est beaucoup plus omniprésent dans les applications automobiles. Essentiellement, tous les systèmes de régulateur de vitesse adaptatifs – même ceux de Tesla – utilisent au moins un radar. La plupart des systèmes de surveillance des angles morts typiques reposent également sur le radar. Certains véhicules d’essai, comme le modèle Cruise illustré ci-dessous, en ont plus de 20, dont trois qui pivotent. Les mini-fourgonnettes Waymo en ont six. Greg Stanley, du géant des puces NXP, nous a expliqué quelques notions de base sur le fonctionnement du radar, ses capacités et sa direction.

En particulier, Stanley a déclaré que les fabricants d’unités radar cherchent à améliorer les fonctionnalités, notamment en ajoutant davantage de capacités de classification des objets et de localisation des véhicules. Comme les autres panélistes, il a souligné que les véhicules ont besoin d’une suite complémentaire de capteurs. Par exemple, le radar ne sera pas utile pour lire les panneaux de limitation de vitesse ou les feux de stop.

Sanjai Kohli, capteurs visibles

L’une des victimes de l’eau froide jetée sur les visions de véhicules sans conducteur qui sont juste au coin de la rue a été les startups avec des technologies innovantes qui espèrent vendre sur ce marché. Sanjai Kohli était le fondateur de l’un de ceux-ci – les capteurs visibles. Après avoir levé 10 millions de dollars en capital-risque pour une version très efficace d’une technologie de capteur radar, ils n’ont pas pu trouver de constructeurs automobiles ou de grands fournisseurs prêts à s’engager à les acheter en volume de production de sitôt. Ainsi, dans un mouvement assez inhabituel pour la Silicon Valley, ils ont rendu l’argent à leurs investisseurs et ont poursuivi leurs efforts.

Bien que nous puissions spéculer sur les centaines de startups de l’industrie des véhicules autonomes qui connaîtront un succès retentissant, il ne fait aucun doute que beaucoup, et probablement la plupart, connaîtront finalement une fin moins qu’heureuse, donc cela a été utile pour le public. les membres – dont beaucoup cherchent à se lancer dans le domaine – pour comprendre certaines des réalités pratiques de la création d’une entreprise à partir d’une grande invention.

Nouvelle architecture radicale de capteurs pour les voitures sans conducteur, Alberto Stochino, Perceptive

En regardant les architectures de capteurs automobiles actuelles, le vétéran de l’industrie de la détection, Stochino, est arrivé à la conclusion qu’une technologie sans conducteur vraiment avancée – du type requis pour les L4 et L5 – nécessiterait une approche radicalement nouvelle. Il a fondé Perceptive sur la base d’une vision d’une plate-forme entièrement numérique avec des capteurs relativement peu coûteux mais performants – antennes et caméras – autour de la périphérie d’une voiture, connectés en fibre optique à un cœur de traitement central.

Le plus grand point à retenir du panel est qu’aucun d’entre eux ne croit qu’une seule modalité de capteur sera suffisante pour un vrai véhicule sans conducteur. Interrogés sur l’argument selon lequel «les gens peuvent conduire avec deux yeux, pourquoi pas les voitures?», Leurs réponses allaient de la nécessité d’être meilleur que les conducteurs humains au désir d’une véritable redondance pour la sécurité. Tous les panélistes ont également convenu qu’il faudrait des années avant que la technologie de pointe nécessaire pour L4 et au-dessus ne soit presque abordable pour les acheteurs de voitures de détail. Ils sont donc tous déterminés à boucler la courbe d’adoption longue et lente à laquelle ils s’attendent à mesure que les coûts baissent progressivement avec un volume et une innovation accrus.

