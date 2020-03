L’avenir des tests COVID-19 pourrait être dans les vêtements

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Depuis que COVID-19 a commencé à se répandre, plusieurs d’entre nous avec des appareils portables de santé numériques se demandent si leurs données pourraient être utilisées, individuellement ou globalement, pour aider à diagnostiquer la maladie. Cependant, la fièvre étant le diagnostic le plus souvent cité, cela exclut presque tous les trackers de santé et de fitness populaires. Une exception est l’anneau Oura, qui suit la température corporelle ainsi que la fréquence cardiaque et la respiration. Dans un développement passionnant, les chercheurs de l’UCSF ont lancé un projet conjoint avec Oura pour équiper 2000 secouristes de San Francisco avec des anneaux pour leur permettre de suivre les signes vitaux et d’essayer de développer un moyen d’aider à diagnostiquer la maladie dès le début (crier au SF Chronicle pour son rapport original).

De plus, Oura s’adresse à ses 150 000 utilisateurs pour leur demander d’autoriser l’utilisation de leurs données dans le cadre du projet. En utilisant à la fois les données individuelles enregistrées par les secouristes et les données agrégées de ses autres utilisateurs, UCSF et Oura espèrent disposer d’une capacité de détection précoce d’ici l’automne – ce qui pourrait être particulièrement important car une fois que les verrouillages actuels se relâchent, le virus peut commencer à revenir.

Le suivi du sommeil d’Oura est un élément essentiel

La plupart des trackers de fitness sont conçus pour garder une trace de la partie active de votre journée. Mais il devient de plus en plus populaire de commencer à ajouter les capteurs et la technologie pour garder une trace pendant que vous dormez. Ces capacités visaient principalement à mesurer la qualité du sommeil en calculant votre temps de sommeil et les stades de sommeil estimés. Quelques fournisseurs ont ajouté une mesure optique de la saturation en oxygène à certains de leurs appareils et s’orientent vers la détection de l’apnée du sommeil, mais à part quelques «indices» très limités, ils ne font pas grand-chose pour suivre la santé.

Oura est une exception ici. Parce qu’il surveille non seulement vos stades de sommeil et votre pouls, mais aussi votre rythme respiratoire et votre température corporelle, il peut vous donner une idée de la possibilité de tomber malade. J’ai travaillé avec plusieurs amis pour évaluer la capacité de diagnostic de divers appareils portables de santé et les chiffres rapportés, tels que «Stress», «Body Battery» et «Sleep Quality». Les deux seuls qui (de façon anecdotique, selon notre expérience) semblent être de bons indicateurs du moment où quelque chose ne va pas sont la fréquence cardiaque au repos et la température. Ainsi, la bague Oura est un ajustement naturel pour la tâche.

Oura a déjà une histoire de réussite

Il s’avère qu’Oura a déjà au moins une histoire à succès COVID-19. Le PDG finlandais Petri Hollmen s’est réveillé et ne se sentait pas bien. Son anneau d’Oura lui a fait savoir que sa température était supérieure à 100 ° F, et que sa fréquence cardiaque et sa respiration pendant la nuit étaient plus élevées que d’habitude. Cependant, il se sentait normal, donc si la bague ne l’avait pas averti, il aurait fait sa journée. Au lieu de cela, il a été testé et a découvert qu’il avait COVID-19.

Espérons que ce n’est que le début de la façon dont les appareils portables de santé numériques peuvent être utilisés pour aider à la détection et à l’atténuation des maladies. En particulier, je m’attends à ce que les plus grands acteurs du domaine tels que Fitbit (maintenant Google), Garmin et Apple prennent note de l’importance de la température et de la respiration, et commenceront à ajouter plus de capacités pour mesurer et rapporter celles-ci à leurs appareils. En attendant, c’est certainement une bonne nouvelle que nous ayons un moyen d’avoir au moins un diagnostic partiel qui puisse déterminer qui a besoin de tests plus poussés.

