Le benchmark OpenVR montre que le GPU AMD Radeon inconnu bat RTX 2080 Ti de 17%

AMD a connu un excellent début en 2020, mais un produit que les joueurs espéraient voir – le soi-disant «Big» Navi – n’a été que brièvement mentionné par la PDG, la Dre Lisa Su. Nous savons que Big Navi est absolument en préparation, mais pas beaucoup plus que cela. Voici Lisa Su sur le sujet:

Je sais que ceux sur Reddit veulent un Navi haut de gamme! Vous devez vous attendre à ce que nous ayons un Navi haut de gamme, et qu’il est important de l’avoir. Le marché graphique discret, en particulier dans le haut de gamme, est très important pour nous. Vous devez donc vous attendre à ce que nous ayons un Navi haut de gamme, bien que je ne fasse généralement pas de commentaires sur les produits non annoncés.

Nous avons maintenant des repères montrant une Radeon inconnue battant le RTX 2080 Ti dans le repère d’OpenVR à une résolution de 1512 × 1680. La Radeon inconnue d’AMD arrive en deuxième place, avec un score de 103,32, tandis que le RTX 2080 Ti le plus rapide arrive à 88,1. Résultat? AMD gagne environ 17%.

Qu’est-ce que cela signifie fondamentalement pour le prochain «Big Navi» d’AMD? Rien. Nous ne savons pas à quel point les pilotes sont optimisés, ni si la Radeon inconnue a réellement rendu toutes les scènes correctement. Nous ne connaissons pas la configuration de l’horloge ou de la mémoire sur le GPU. Des rumeurs récentes suggèrent que Big Navi est deux fois plus grand que Navi, avec jusqu’à 80 UC et 5120 cœurs. Le problème avec ces types de fuites, cependant, est qu’elles ne représentent les performances qu’en un seul instant (et avec un GPU qui peut ne pas être prêt pour la production).

Mais il y a un problème distinct ici, commun à toute situation où un point de référence est utilisé pour revendiquer la domination. Dans le diaporama ci-dessous, j’ai coupé la plupart des graphiques et me suis concentré uniquement sur le RTX 2070 par rapport au 5700 XT. Regardez comment le récit des performances change en fonction du jeu que je teste:

J’ai choisi ces graphiques car ils montrent à quel point les performances comparatives peuvent changer d’un titre à l’autre. Gagner le benchmark OpenVR de 17% par rapport au 2080 Ti est une bonne chose, dans la mesure où cela démontre qu’AMD construit un GPU compétitif. Mais – comme l’illustre le diaporama ci-dessus – les GPU peuvent être fabuleux dans certaines charges de travail et lutter avec d’autres. RDNA s’est avéré avoir des côtelettes comme GPU de rendu et de calcul et je m’attends à ce que Big Navi fournisse à cet égard.

Si je devais deviner, sur la base des informations accessibles au public, je suppose que Big Navi sera bien plus rapide que Turing. Je ne sais pas comment cela se comparera à Ampère. Nvidia a toujours eu de la chance avec les changements de nœuds. Certains prétendent qu’Ampere pourrait être jusqu’à 50% plus rapide que Turing. Ces affirmations devraient être prises avec un gros grain de sel, mais nous nous attendons à ce que Big Navi soit confronté à une réelle concurrence des premiers GPU 7 nm de Nvidia en 2020.

