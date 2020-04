Le bilan officiel des décès par coronavirus est probablement bien inférieur à la réalité – .

Le coronavirus poursuit son déchaînement aux États-Unis, entraînant une nouvelle journée de croissance du nombre de cas confirmés de virus.

Le nombre de cas confirmés, à compter de lundi après-midi, s’élève désormais à plus de 356 000, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Les États-Unis ont également constaté à ce jour plus de 10 500 décès confirmés dus au coronavirus. Cependant, les responsables affirment que le nombre officiel de morts n’inclut pas tous ceux qui sont morts de COVID-19.

Aussi grave que la nouvelle épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde en ce moment apparaît – et se prépare à plonger les États-Unis dans sa semaine la plus meurtrière à ce jour, car le nombre de cas confirmés et de décès devrait commencer à culminer dans les prochains jours – nous Je ne sais même pas à quel point c’est vraiment mauvais.

Des experts de la santé et des fonctionnaires avertissent maintenant que, aussi sinistre que le nombre officiel de morts du virus ait été obtenu – et il est devenu assez sombre en effet avec plus de 10500 décès signalés aux États-Unis lundi – il est presque certain que ces chiffres ne tiennent pas compte pour tous ceux qui succombent au coronavirus. Par exemple, la seule fois où les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis attribuent un décès au virus, c’est lorsque la présence du virus a été confirmée par un test de laboratoire. C’est pourquoi la porte-parole du CDC, Kristen Nordlund, a déclaré, en parlant du nombre actuel de morts aux États-Unis: «Nous savons que c’est une sous-estimation».

Comme si cela ne suffisait pas, un assortiment d’épidémiologistes, de médecins légistes, de directeurs de salons funéraires et de représentants de maisons de soins infirmiers a déclaré au Washington Post que d’innombrables personnes sont mortes aux États-Unis au début de l’épidémie – à l’époque où les tests étaient toujours frustrant limité. Et c’est un problème qui persiste aujourd’hui dans des endroits comme les maisons de soins infirmiers, où les ressources et le personnel sont minces.

Mais les raisons pour lesquelles le bilan officiel des décès dus au virus sous-estime certainement les victimes ne s’arrêtent même pas là. Certains médecins légistes pensent que le dépistage de la présence du virus sur les morts est un gaspillage de test qui pourrait être utilisé sur une personne encore en vie. De plus, même lorsque les gens obtiennent le test, il renvoie parfois un faux négatif.

Ce n’est certainement pas destiné à jeter des espoirs sur les agents de santé de première ligne qui risquent leur vie pour tenter de maîtriser la pandémie. Au contraire, notre manque d’une image complète de la portée complète du virus provient plutôt principalement de décisions prises au niveau macro, comme dans l’approche fragmentaire et encore insuffisante des tests des fonctionnaires fédéraux, ce qui entrave à notre tour notre capacité à obtenir une image complète du coronavirus.

“Sur la base des meilleures informations récentes sur les tests limités et les taux de faux négatifs considérables, nous sous-estimons probablement le nombre de décès”, a déclaré Clay Marsh, vice-président et doyen exécutif des sciences de la santé à l’Université de Virginie-Occidentale.

