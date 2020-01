Le biréacteur à large fuselage 777X de Boeing prend son premier vol… pour sa deuxième sortie – .

Le 777X de Boeing décolle sur son premier vol samedi matin. (Capture d’écran via la diffusion Web de Boeing)

EVERETT, Washington – Après un report d’une journée en raison de vents violents, le biréacteur 777X de Boeing de nouvelle génération a décollé aujourd’hui pour son premier vol, donnant un coup de pouce à la société en difficulté au milieu de la crise de son 737 MAX à fuselage étroit .

“Cet avion, pour moi, est le vaisseau amiral des grandes compagnies aériennes du monde entier”, a déclaré à la presse Wendy Sowers, directrice du marketing du 777X, avant le vol. “C’est vraiment l’avion de marque.”

Le 777X représente une mise à jour majeure pour le Boeing 777, qui a essentiellement repris le titre du 747 en tant que plus grand avion de passagers de Boeing. Le modèle «Dash 9», qui a son premier test en vol aujourd’hui, augmente la capacité maximale en sièges typique des 777 du 365 au 425. Grâce en grande partie à ses moteurs jumeaux GE9X, il améliore l’efficacité du carburant par siège du 777 d’environ 13% , Dit Boeing.

Les ailes de 235 pieds de large de l’avion sont les plus longues jamais construites par Boeing, et elles sont en composite de carbone de pointe. Les ailes sont si larges qu’elles doivent être construites avec des bouts articulés qui sont relevés lorsque l’avion arrive dans une place de stationnement d’aéroport standard.

Boeing a également adapté les avancées technologiques de son 787 Dreamliner légèrement plus petit, qui est entré sur le marché en 2011 après l’introduction du 777. Ces avancées vont de l’apparence du poste de pilotage à la taille et au fonctionnement des fenêtres de la cabine passagers.

Une vue aérienne montre l’envergure massive du 777X sur la piste. (Capture d’écran via la diffusion Web de Boeing)

Ce premier vol survient après des années de développement et marque la première étape décollée vers la certification de l’avion pour les opérations. Sowers a déclaré que Boeing appliquerait les leçons tirées des problèmes qui se sont posés après que deux accidents catastrophiques ont forcé l’échouement mondial de la flotte de 737 MAX.

Si tout se passe bien, les premières livraisons du 777X seront effectuées en 2021. Mais tout ne se passe pas forcément bien, comme l’illustre le retard d’une journée dans le premier vol.

Des milliers de travailleurs et de VIP de Boeing se sont rendus vendredi à l’usine d’assemblage de gros-porteurs de la compagnie à Everett pour regarder le décollage, pour repartir frustrés plus de trois heures plus tard.

Même s’il était pluvieux et venteux, le 777X s’est déployé majestueusement et a pris position à l’extrémité sud de la piste de Paine Field, en attendant que le temps se calme. Ça ne l’a jamais fait.

Les responsables de Boeing ont déclaré que les vents du sud devaient descendre en dessous de 10 nœuds (11,5 mph) avant le feu vert final. La situation était compliquée par le fait que l’avion devait décoller vers le nord et survoler l’eau plutôt que les zones peuplées, par mesure de sécurité. Un vent arrière soufflant vers le nord aurait pu réduire la portance du 777X trop pour être sûr pour un premier décollage.

Pendant que les pilotes d’essai du 777X attendaient, une succession d’avions, dont des avions de ligne Alaska Airlines et le gigantesque avion de transport Dreamliner de Boeing, a atterri du nord et a décollé vers le sud – profitant des mêmes vents qui maintenaient le nouvel avion au sol .

Les vents sont restés dans une fourchette de 13 à 18 nœuds, parfois avec des rafales de 30 nœuds. À 13 h 30, trois heures et demie après l’heure de décollage fixée, Boeing a annulé la tentative et reporté sa date d’aujourd’hui.

Cette fois-ci, les vents étaient inférieurs à la limite de 10 nœuds pour le décollage.

Maintenant que le 777X est enfin dans les airs pour la première fois, l’équipage de conduite de Boeing devrait mettre l’avion à l’épreuve au bout de quelques heures, puis l’amener pour un atterrissage et un récapitulatif après le vol à Boeing’s Seattle Delivery Center cet après-midi.

Revenez pour les mises à jour dans cette histoire en développement.