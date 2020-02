Le boom des coronavirus en Italie met l’Europe en difficulté – .

Alors que la maladie à coronavirus COVID-19 continue de faire des ravages en Chine et dans les pays voisins, l’impact de l’épidémie ailleurs sur la planète a été relativement isolé. Malheureusement pour les résidents et les touristes en Italie, le pays est rapidement devenu un nouveau hotspot, et cette semaine apporte une nouvelle vague de cas confirmés.

Comme le rapporte la NPR, les dernières estimations en provenance d’Italie suggèrent jusqu’à 229 infections confirmées. Cela fait de l’Italie l’un des pays les plus durement touchés et, selon les derniers chiffres, le nombre de morts est de six, avec 27 des patients infectés en soins intensifs.

L’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les responsables de la santé en Italie est de déterminer où le virus a commencé à se propager. Le soi-disant «patient zéro», ou le premier individu qui a eu le virus en Italie, n’a pas encore été identifié. Cela complique les efforts pour contenir l’épidémie dans le pays et rend plus difficile pour les autorités de former un plan d’action.

L’Organisation mondiale de la santé n’a pas encore déclaré que l’épidémie de COVID-19 était une pandémie, ce qui n’est en fait qu’une étiquette et ne changerait pas nécessairement la façon dont les organisations de santé abordent son confinement. Pourtant, le fait que le virus a infecté près de 100 000 personnes dans le monde et fait des milliers de morts suggère que l’épidémie est en effet l’une des plus graves que nous ayons vues ces dernières années.

Dans tous les cas, la situation actuelle en Italie pourrait servir de modèle à ce qui pourrait se produire dans d’autres pays si le virus est capable de prendre racine et d’infecter un grand nombre de personnes en peu de temps. Les responsables de la santé du monde entier garderont un œil attentif sur l’Italie, et nous allons tous croiser les doigts pour qu’ils soient bien préparés à faire face à la situation, quelle qu’elle soit.

