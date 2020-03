Un rapport soumis aux commissions du Congrès montre que l’essentiel de la croissance budgétaire est destiné à l’achat de systèmes spatiaux classés, et très peu à la croissance du personnel.

WASHINGTON – Le budget de l’US Space Force devrait augmenter de 2,6 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, selon un rapport que la secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, a soumis aux comités du Congrès la semaine dernière.

Le Congrès, dans le cadre de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2020, a ordonné à l’Air Force de fournir une estimation du coût de la constitution de la Force spatiale et du financement de ses principaux programmes au cours des cinq prochaines années.

La Force spatiale a été créée le 20 décembre sous la direction du Département de l’armée de l’air. Dans sa demande de budget pour l’exercice 2021, la Force aérienne a transféré à la Force spatiale 15,4 milliards de dollars à partir de comptes qui étaient auparavant dans les crédits de la Force aérienne. Les 2,6 milliards de dollars seraient destinés à des coûts supplémentaires en plus de ce qui a été transféré des comptes de l’Air Force.

L’estimation de 2,6 milliards de dollars est importante car elle se rapproche de ce que le Pentagone a dit que ce serait les coûts supplémentaires de la constitution d’une force spatiale. La crainte que la Force spatiale n’augmente des dizaines de milliards de dollars de coûts et crée une bureaucratie massive au Pentagone est la raison pour laquelle de nombreux législateurs se sont initialement opposés à la création d’un service spatial. Le DoD et la Maison Blanche ont assuré aux législateurs que les coûts supplémentaires s’élèveraient à environ 500 millions de dollars par an pour les cinq premières années.

Le rapport du 25 février intitulé «Space Force Funding Requirements», dont une copie a été obtenue par SpaceNews, montre que l’essentiel de la croissance budgétaire est destiné à l’achat de systèmes spatiaux classés, et très peu à la croissance du personnel.

Selon le rapport:

Les dépenses d’approvisionnement de la Force spatiale passent de 2,4 milliards de dollars en 2021 à 4,7 milliards de dollars en 2025, une augmentation principalement due à la croissance des programmes classés, de 78 millions de dollars en 2021 à 1,5 milliard de dollars en 2025. Les dépenses pour le lancement de l’espace de sécurité nationale passeraient de 1,05 milliard de dollars en 2021 à 1,9 milliard de dollars en 2025 pour financer 26 lancements sur cinq ans.

Le budget de la recherche, du développement, des tests et de l’évaluation (RDT & E) passe légèrement de 10,3 milliards de dollars 2021 à 9,7 milliards de dollars en 2025.

L’exploitation et l’entretien passent de 2,6 milliards de dollars en 2021 à 3,2 milliards de dollars en 2025.

Les frais de personnel passent de 800 millions de dollars 2021 à 1,1 milliard de dollars en 2025.

Le rapport ne comprend pas d’estimations pour la construction militaire. «Pour l’instant, le Département ne prévoit pas soumettre de demande distincte pour la construction militaire tant que la base et d’autres décisions ne seront pas terminées à l’avenir.»