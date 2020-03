Le budget d’exploration de la NASA sur Mars «surchargé» menace les missions

WASHINGTON – Les dépassements de coûts pour une importante mission de rover et les propositions de missions de retour d’échantillons et d’un nouvel orbiteur mettent à rude épreuve le programme d’exploration de la NASA sur Mars et menacent l’avenir de deux missions en cours.

Lors d’une série de réunions récentes de la mairie et du comité consultatif, les responsables de la NASA ont présenté leurs plans pour les missions actuelles et proposées tout en étant confrontés aux questions des scientifiques sur les propositions de budget de l’agence pour l’exercice 2021 qui pourraient effectivement mettre fin à la mission de l’orbiteur Mars Odyssey et réduire les opérations du rover Curiosity.

La pièce maîtresse des plans d’exploration de la NASA sur Mars est Mars 2020, qui lancera un rover récemment nommé Persévérance sur Mars. Ce rover mettra en cache des échantillons pour le retour sur Terre par une paire de futures missions dont le lancement est actuellement prévu en 2026, en coopération avec l’Agence spatiale européenne.

Les préparatifs du lancement de Mars 2020, prévu pour le 17 juillet, sont toujours en cours malgré les perturbations des activités de l’agence causées par la pandémie de coronavirus. Lors d’une assemblée publique virtuelle le 19 mars, Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, a souligné que la mission était l’une des rares missions à avoir la «priorité la plus élevée» en raison de sa fenêtre de lancement étroite.

«Nous allons nous assurer de respecter cette fenêtre de lancement en juillet», a-t-elle déclaré, tout en veillant à ce que le personnel travaillant sur la mission soit en bonne santé. “Pour l’instant, et même si nous passons à une prochaine étape d’alerte, Mars 2020 avance comme prévu et tout est, jusqu’à présent, très bien sur la bonne voie.”

Mars 2020 a déjà souffert de problèmes techniques qui ont provoqué une augmentation des coûts. Le projet de budget de la NASA pour l’exercice 2021 a estimé le coût de développement de la mission à près de 2,04 milliards de dollars, soit une augmentation de 21,4% par rapport à l’estimation des coûts de référence faite en 2017. Les problèmes avec l’un des instruments du mobile ainsi que son système de mise en cache d’échantillons ont contribué à les dépassements.

“Le crédit budgétaire pour l’exercice 20, bien que très favorable pour nous, a été considérablement surchargé pour soutenir une résolution de problèmes que nous avions dans plusieurs domaines de la mission 2020”, a déclaré Jim Watzin, directeur du programme d’exploration de Mars de la NASA, lors d’une réunion du 9 mars de la NASA planétaire. comité consultatif scientifique.

Watzin a déclaré que si ces problèmes avaient été résolus, ces dépassements de coûts requis

«Austérité dans l’ensemble du portefeuille» des programmes de Mars, à l’exception de la recherche et de l’analyse. “Tous les autres éléments du programme ont été exploités pour soutenir la résolution du problème” avec Mars 2020, a-t-il déclaré.

La NASA n’a pas divulgué de coupures spécifiques à d’autres programmes sur Mars, et un plan opérationnel pour l’exercice 2020, dans lequel la NASA détaille les dépenses pour des programmes spécifiques non spécifiquement alloués dans le projet de loi de crédits, est toujours en attente d’approbation par le Congrès, a déclaré Glaze lors de la mairie du 19 mars. .

Watzin a déclaré qu’un changement est de mettre fin au soutien de la NASA pour la mission de l’orbiteur Mars Express de l’ESA, pour laquelle la NASA a dépensé 2,8 millions de dollars au cours de l’exercice 2019. L’été.

D’autres missions en cours sont menacées par le projet de budget de l’administration pour l’exercice 2021. “Le budget FY21 que le président a récemment présenté dans son ensemble est extrêmement favorable au programme Mars, mais le financement disponible pour la longévité de la mission est limité”, a déclaré Watzin.

Cette demande mettrait effectivement fin aux opérations de l’orbiteur Mars Odyssey, lancé en 2001, et ramènerait le budget de Curiosity de 51,1 millions de dollars en 2019 à 40 millions de dollars en 2021, sans financement prévu pour cette mission mobile au-delà de 2021.

“Nous avons eu des décisions très difficiles à prendre pour équilibrer le budget dans les limites que nous avions, et c’est le résultat de cela”, a déclaré Watzin.

Ces réductions interviennent alors que la NASA propose de commencer de nouvelles missions. La demande de budget pour l’exercice 2021 comprend 232,6 millions de dollars pour «Mars Future Missions». Une grande partie de ce financement irait aux travaux initiaux de deux missions qui collecteront et retourneront les échantillons mis en cache par le rover Persévérance. Une mission d’atterrissage, dirigée par la NASA, se poserait près du site d’atterrissage de Mars 2020 et déploierait un rover développé par l’ESA pour collecter ces échantillons, les plaçant dans un véhicule d’ascension de Mars qui est lancé en orbite. Un orbiteur dirigé par l’ESA, avec une charge utile de collecte d’échantillons de la NASA, capturerait l’échantillon en orbite vers Mars et le retournerait sur Terre. Le lancement des deux missions est prévu pour 2026, avec retour des échantillons en 2031.

Cette ligne de financement soutient également les travaux initiaux sur un nouveau concept de mission d’orbiteur, Mars Ice Mapper. L’orbiteur, mis au point conjointement avec l’Agence spatiale canadienne, porterait un instrument pour cartographier les dépôts de glace souterraine à une profondeur d’environ 10 mètres dans les régions de latitude moyenne de Mars. “Les latitudes moyennes sont au centre de l’attention, car il s’agit de sites de débarquement potentiels pour les futures missions d’exploration”, a déclaré Watzin, y compris les missions humaines.

En plus de cet instrument scientifique, Mars Ice Mapper, proposé pour un lancement en 2026, emporterait une charge utile de communication pour soutenir les futures missions. “L’objectif principal pour nous est d’augmenter notre infrastructure de communication à Mars”, a déclaré Glaze lors d’une réunion du 12 mars du comité scientifique du Conseil consultatif de la NASA.

L’ajout de Mars Ice Mapper, un concept de mission qui n’était pas largement discuté avant la publication de la proposition de budget, a pris de nombreux scientifiques par surprise. La mission, ont-ils noté, ne s’intègre pas dans les plans précédents, y compris ceux énoncés dans le relevé décennal des sciences planétaires.

«Certaines personnes ont dit:« Attendez, ce n’est pas dans la décennie », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, de Mars Ice Mapper lors de la réunion du comité scientifique du 12 mars. “J’aime dire aux gens que toutes les missions que nous effectuons ne sont pas dans la décennie, en particulier les petites missions.”

Il a fait valoir que la mission était censée répondre à une recommandation, dans un examen à mi-parcours de la dernière enquête décennale, de maintenir une «infrastructure de communication robuste» à Mars. L’inclusion de l’instrument scientifique canadien n’augmente pas considérablement le coût de la mission pour la NASA, a-t-il ajouté.

Glaze a été interrogé sur les coupes proposées pour Mars Odyssey and Curiosity lors de la réunion de la mairie du 19 mars, qui a pris la place de l’événement en personne «Nuit de la NASA» à la Conférence des sciences lunaires et planétaires prévue pour la semaine du 16 mars mais annulé à cause de la pandémie de coronavirus. Elle a souligné que le projet de budget pour l’exercice 2021 n’était que cela: une proposition.

“S’il vous plaît, gardez à l’esprit que ce sont des budgets proposés”, a-t-elle déclaré, notant que Mars Odyssey et Curiosity avaient obtenu des scores élevés lors de la revue senior. “Ils se sont très bien débrouillés, et nous avons certainement le désir de les maintenir aussi longtemps que possible.”